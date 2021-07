Meghan Markle, nel suo futuro c’è l’Italia? I dettagli

Meghan Markle continua a far discutere. Le ultime novità riguardano il suo futuro, che potrebbe essere legato al nostro paese. Ecco i dettagli

Meghan Markle riesce sempre ad attirare su di sé le attenzioni di tutti. Accade quando concede interviste o quando è ospite in alcune trasmissioni televisive, ma anche quando resta in silenzio ed è lontana dalla luce dei riflettori. L’ex attrice statunitense è oggetto di discussione anche quando qualcuno mette in giro delle voci che la riguardano.

Ed è proprio quello che sta accadendo nelle ultime ore. Alcune notizie riguardanti Meghan Markle stanno facendo il giro del web. Nelle ultime 24 ore sono tante le pagine dedicate alla duchessa di Sussex prese d’assalto da migliaia di follower. E le prossime novità potrebbero interessare anche il nostro paese.

La moglie del principe Harry è già stata in Italia. Secondo quanto riportato da Us Weekly, l’ex coppia reale sarebbe già stata nel nostro paese alcuni anni fa. Precisamente nel 2018, quando i due duchi di Sussex hanno passato alcuni giorni in Italia in compagnia di George Clooney e sua moglie Amal. Pare che la vacanza sia durata alcuni giorni.

Negli ultimi tre anni sono cambiate molte cose: Harry e Meghan hanno rotto i rapporti con la Royal Family, non abitano più in Inghilterra e si sono trasferiti negli Stati Uniti d’America, per l’esattezza in California, nella zona di Montecito, all’interno della contea di Santa Barbara. Adesso Meghan e l’Italia potrebbero nuovamente incrociare i loro destini, vediamo insieme tutti i dettagli di questa storia.

Meghan Markle ospite di Maria De Filippi nel 2022?

In questo periodo Maria De Filippi è in vacanza, dopo l’ennesima stagione televisiva ricca di successi. Tutte le sue trasmissioni, infatti, hanno ottenuto grandi risultati anche nel 2021. Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e C’è Posta Per Te saranno nel tabellone Mediaset anche in occasione della stagione televisiva 2021-2022.

La moglie di Maurizio Costanzo ha più volte affermato di avere una preferita tra le sue creature ed è C’è Posta Per Te, perché è un programma che la tiene molto impegnata e che riserva sempre clamorose sorprese. Le registrazioni per la prossima edizione, che andrà in onda a partire dal 2022, cominceranno nei prossimi mesi. Nel corso degli anni sono stati tanti gli ospiti di primissimo livello in questa trasmissione, uno su tutti Diego Armando Maradona, che è venuto più volte in Italia a salutare la sua amica Maria.

Ma potrebbe esserci una clamorosa novità: nella prossima stagione Maria De Filippi potrebbe avere una protagonista inaspettata. Si tratta di Meghan Markle, che potrebbe essere ospite a C’è Posta Per Te. L’indiscrezione arriva da Chi, rivista diretta da Alfonso Signorini. Sarebbe un colpaccio per Mediaset e per la televisione italiana. Il palinsesto della stagione 2021-2022 sarà reso noto tra fine agosto e inizio settembre.

Ogni volta che Meghan è ospite in un programma televisivo riesce sempre ad attirare l’attenzione dei telespettatori. Qualora andasse nel programma di Maria De Filippi, quest’ultima farebbe il botto e l’Auditel impazzirebbe. A gennaio assisteremo alla venticinquesima stagione di C’è Posta Per Te, dobbiamo soltanto attendere qualche mese per capire se Meghan Markle sarà ospite di Maria oppure no.