Pensi di essere un ribelle? E quanto pensi di essere un ribelle? La nostra classifica dei segni più anarchici dello zodiaco ce lo rivelerà!

Sei un vero ribelle oppure, quando nessuno ti guarda, ti metti la maglietta di lana e usi lo sciroppo per la tosse?

(Ehm… non che ci sia assolutamente niente di male in questo: ma gli anarchici hanno questa fama di belli e dannati e quindi abbiamo pensato di chiederti queste cose).

Oggi abbiamo deciso di stilare la classifica dei segni zodiacali che sono tra i più ribelli di tutti. Pensi di avere la stoffa per essere uno di loro?

Bene: scopriamo subito insieme le prime cinque posizioni.

I segni più anarchici dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Rebel rebel cantava qualcuno di nostra conoscenza.

(E, nel caso non fosse di vostra conoscenza, stiamo parlando di David Bowie: dategli un’occhiata e poi, in caso, tornate a leggere questo articolo!).

Pensi che il caro David avrebbe riconosciuto in te un vero ribelle?

Pensaci bene: a scuola andavi sempre male (quando ci andavi), hai sempre scelto abiti non confermi e sei andato contro tutte le regole della società?

Complimenti! Allora sei sicuramente nella classifica dell’oroscopo di oggi, quella sui segni più anarchici e ribelli di tutto lo zodiaco!

O forse… non ci sei?

Scopriamo immediatamente quali sono le prime cinque posizioni nella classifica dei segni più anarchici di tutto lo zodiaco.

Non vorrai di certo fare la figura del… non ribelle, vero?

Acquario: quinto posto

Con nostra grande sorpresa, nella classifica dei segni più anarchici di tutto lo zodiaco troviamo i nati sotto il segno dell’Acquario.

Ehi, ma non eravate persone calme e gentili, tranquilli e posate?

A quanto pare, però, l’Acquario è un segno veramente “libero“. Non ha paura del giudizio altrui e si comporta esattamente come vuole e quando vuole.

L’Acquario non è un segno anarchico nel “classico” senso che generalmente si impone al termine: non distrugge automobili o vetrine di negozi ma, semplicemente, vive secondo le sue regole.

Un vero ribelle!

Gemelli: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dei Gemelli sono dei veri e propri anarchici: non lo sapevate?

Questo segno, infatti, fa di tutto per andare controcorrente (a volte anche troppo, ammettetelo!).

A forza di “fingere” di essere un ribelle, il Gemelli finisce spesso per diventarlo davvero: la vita dal “Lato oscuro” spesso ammalia i Gemelli!

Non è strano, poi, che ad un certo punto della loro vita i Gemelli abbandonino bruscamente la strada degli anarchici, per rientrare nelle fila dei “normali“.

Il loro percorso è sempre però tortuoso, fatto di svolte e cambiamenti fino all’ultimo: con i Gemelli non potete mai stare veramente tranquilli. Sono dei veri anarchici!

Leone: terzo posto

Date ad un Leone una indicazione per un luogo e chiedetegli di raggiungerlo e vi risponderà che non potrà assolutamente obbedire.

Perché? Ma semplicemente perché il Leone è uno dei segni più anarchici di tutto lo zodiaco!

Il Leone è un segno decisamente strano… o forse potremmo dire semplicemente un poco egocentrico.

Per il Leone, infatti, le regole non si applicano e mai si dovrebbero applicare quando si parla di lui: è capace di esplodere di rabbia se qualcuno prova a farlo aderire ai regolamenti!

Quando, però, il Leone ha bisogno che le regole vengano messe in pratica a suo vantaggio, non si vergogna assolutamente di domandare che vengano rispettate a gran voce.

Insomma: il Leone è un anarchico… a modo suo!

Scorpione: secondo posto

Anche lo Scorpione è un segno decisamente anarchico. Come? Pensavate che questo segno, leader nel suo campo e decisamente in grado di guidare una “ciurma”, fosse un vero amante delle regole?

Ma allora non conoscete bene gli Scorpione!

Chi è nato sotto questo segno, infatti, non ha bisogno di seguire le regole o di rispettare i procedimenti.

No, per lo Scorpione tutto deve essere fatto alla sua maniera e subito: non si tratta di prendere scorciatoie, quanto di far capire chi comanda.

E chi comanda, secondo voi? Ma semplicemente quegli anarchici degli Scorpione!

I nati sotto questo segno semplicemente “fioriscono” nelle situazioni di caos, dove sono capaci di prendere il sopravvento e farsi valere. Per loro, l’anarchia, è la situazione migliore in cui trovarsi!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni più anarchici dello zodiaco

Ebbene sì: i nati sotto il segno dei Pesci sono i veri ribelli ed anarchici dello zodiaco.

Non ci credevate? Eppure è proprio così: sono loro, con la loro gentilezza ed il loro di fare calmo e pacato a conquistarsi la palma di ribelli.

Incredibile, vero? Eppure i Pesci, molto di più di tanti altri segni zodiacali spesso considerati ribelli semplicemente per la loro aggressività, possono essere tra i più radicali ed anarchici di tutti!

I Pesci, infatti, hanno da sempre una visione molto particolare della vita: i loro occhi sono sempre catturati dagli sfortunati e sentono fortemente le ingiustizie.

La loro anarchia nasce tutta da qui: i Pesci sono persone estremamente sensibili, a cui non importa veramente niente del giudizio degli altri.

Sono dei veri precursori, che fanno quello che vogliono perché è giusto farlo e non perdono di certo tempo a chiedere permesso! Vivono vite decisamente anarchiche: dovremmo tutti provare a vivere come i Pesci!