Royal Family: da Londra arrivano notizie sconvolgenti sulle ultime confessioni di Harry. Ciò che sta per accadere potrebbe creare uno scandalo

Harry e Meghan continuano ad essere al centro di tutte le attenzioni dei tabloid. Ogni volta che i due duchi di Sussex aprono bocca scoppia una polemica. È già accaduto in occasione della recente intervista concessa ad Oprah Winfrey, ma continua ad accadere ogni volta che arriva un piccolo spiffero sulla vita dei due sposini.

L’ex reale e l’ex attrice statunitense non vivono più in Gran Bretagna da alcuni mesi. La loro nuova casa si trova in California, precisamente nella contea di Santa Barbara, in una zona residenziale chiamata Montecito. Il valore della loro villa ha sconvolto molte persone. L’immobile vale circa 15 milioni di dollari, una cifra enorme.

Da Buckingham Palace continuano ad arrivare malumori sulle decisioni che Harry e Meghan stanno prendendo. Il principe e la Markle, però, non sembrano essere molto interessati ai rapporti con la famiglia reale britannica, perché vanno avanti per la loro strada come se nulla fosse. E nemmeno le reazioni della Regina Elisabetta gli hanno fatto cambiare idea.

Pare che adesso sia in corso una nuova polemica che parte dagli Stati Uniti e arriva dritta in Gran Bretagna. Harry è stato recentemente in Inghilterra per l’inaugurazione di una statua in onore di sua madre Diana, che quest’anno avrebbe compiuto sessant’anni. Nemmeno l’incontro con il fratello ha riavvicinato i due. E adesso sta per arrivare una nuova polemica sulla Royal Family, vediamo insieme nei dettagli di cosa si tratta.

La nascita di Lilibet

Lo scorso 4 giugno è nata Lilibet, la secondogenita di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. I duchi di Sussex hanno immediatamente reso pubblico l’evento, che ha fatto molto discutere in Gran Bretagna. La bambina ha il nome della bisnonna, che non ha ancora conosciuto dal vivo la sua nipotina. Eppure avrebbe tanto voluto farlo.

Proprio il fatto che la Regina Elisabetta non abbia ancora potuto incontrare sua nipote Lilibet, pare che sia nata una nuova polemica all’interno della Famiglia Reale inglese. Harry è stato recentemente in Gran Bretagna, ma Meghan e Lilibet sono rimaste in California. Ma presto potrebbero arrivare novità importanti: ecco di cosa si tratta.

Harry e Meghan vogliono battezzare Lilibet in Inghilterra

La Regina Elisabetta non ha preso bene il fatto che suo nipote Harry sia tornato un paio di volte a casa recentemente ma non gli abbia ancora fatto conoscere sua nipote Lilibet. Questo comportamento ha accentuato i dissapori tra i due ex reali e la Royal Family. Anche in occasione dell’ultimo incontro, Harry e William sono apparsi freddi e distanti tra di loro.

Ma presto potrebbe cambiare qualcosa, Harry avrebbe in mente un clamoroso ritorno a casa. Il Daily Mail ha riportato una notizia che, se fosse vera, farebbe discutere il mondo intero. Pare che Harry e Meghan non abbiano nessuna fretta di battezzare la piccola Lilibet. Il motivo sarebbe molto interessante.

I due ex reali vorrebbero battezzare Lilibet nel Castello di Windsor, la residenza della Famiglia Reale. Anche il primo figlio della coppia, Archie Harrison, è stato battezzato in quel castello. Per questo motivo, Harry e Meghan avrebbero intenzione di aspettare tempi migliori per battezzare la piccola Lilibet.

Questa voce è stata confermata anche da Daniela Elser, esperta delle vicende della Royal Family. Il gesto di Harry e Meghan aprirebbe le porte ad una possibile riappacificazione tra le due parti, ormai distanti da tempo. Meghan non mette piede nel Regno Unito dal marzo 2020, cioè da quando è iniziata la pandemia mondiale e i due sono rimasti bloccati oltreoceano.

La Elser ha scritto su news.com.au: “Se dovessero organizzare il battesimo a Londra nel mese di settembre significherebbe che i rapporti sarebbero in fase di miglioramento. Il battesimo di Lilibet al Castello di Windsor sarebbe un ramoscello di ulivo nei confronti della Famiglia Reale inglese”. Se, al contrario, la cerimonia dovesse avvenire in California, la Regina Elisabetta non potrebbe partecipare perché non affronta più viaggi internazionali da qualche tempo.