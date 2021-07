Orietta Berti, clamorosa svolta: dopo 50 anni di carriera, il colpo di scena

Orietta Berti è la piena dimostrazione che non esiste un’età per raggiungere il successo. Fresca e divertente sarà la protagonista di nuove importantissime novità.

Orietta Berti, classe 1943, è carica, spumeggiante e fresca come mai! Orietta è una cantante italiana di 78 anni, ma è la prima tra gli artisti a far ballare il pubblico. Niente la può fermare dopo l’ultima partecipazione di Sanremo 2021. Ha conquistato tutti con la sua simpatia di altri tempi che oggi viene molto apprezzata dai telespettatori che desiderano essere intrattenuti da buona musica e allegria.

Orietta è in vetta alle classifiche musicali con Mille, la canzone cantata con Achille Lauro e Fedez, che sta riscuotendo un successo clamoroso secondo le ultime indiscrezioni. Soprannominata la Capinera d’Emilia e l’Usignolo di Cavriago, durante la sua carriera vende più di 16 milioni di dischi, vince cinque dischi d’oro, due di platino e due d’argento.

Una carriera che fa invidia, viene ascoltata in tutto il mondo in: Austria, Spagna, Portogallo, Giappone, Stati Uniti, Paesi Bassi, Svizzera, Grecia, Turchia, Francia, Jugoslavia, Regno Unito, Argentina, Messico, Perù e Uruguay.

- Advertisement -

La Berti è un orgoglio italiano a tutti gli effetti, e adesso sta per raggiungere un altro importante traguardo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Orietta Berti è ospite di Mara Venier e rilascia delle dichiarazioni inaspettate e imperdibili

Orietta Berti e il nuovo imperdibile successo

Orietta Berti ottiene un’altra vittoria. A Sanremo ha avuto un grandissimo successo, è stata protagonista di gag che hanno fatto morire dal ridere, come l’incredibile incidente in camera d’albergo, o ancora per aver chiamato i colleghi vincitori, Måneskin, Naziskin!

Così, il pubblico vuole rivederla nel piccolo schermo! Torna in televisione in veste di giudice di: The Voice Senior 2! Dopo l’acclamato successo della prima edizione, prenderà il posto di Albano e Jasmine Carrisi. Confermati nel ruolo di giudici Loredana Bertè, Clementino e Gigio D’Alessio, mentre alla conduzione ci sarà Antonella Clerici.

Insomma, un inizio stagione niente male per la cantante che secondo recenti indiscrezioni, ha rifiutato di sostituire Vincenzo Salemme in Tale e Quale Show, proprio per partecipare nelle vesti di giudice di questa nuova edizione dello show canoro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Orietta berti ne combina un’altra a Domenica In! Ecco cos’è successo

La cantante è pronta per questa nuova avventura. Nel frattempo il pubblico che la aspetta in tv, può ballare sulle note di Mille e divertirsi in compagnia degli amici.