Orietta Berti stava per perdere i pantaloni sul palco di Sanremo. Questo il video con il suo racconto sulla curiosa esperienza

Orietta Berti è stata tra le protagoniste indiscusse dell’ultimo Festival d Sanremo. La cantante ha catturato l’attenzione con la sua simpatia e le “disavventure” che le sono capitate nella cittadina ligure (leggi qui quando è stata inseguita dalla polizia) ma, come sempre, ha conquistato tutti con la sua simpatia. E anche la sua canzone, tutto sommato, non è dispiaciuta. Buono il suo piazzamento nella classifica generale, arrivando al nono posto. Ora la Orietta potrà tornare in televisione con un carico di simpatia in più, e come sempre la vulcanica artista se ne inventa sempre una nuova.

“Se mi succede quello sul palco mi rovino per tutta la vita!” 😱#DietroFestival #Sanremo2021. pic.twitter.com/JSfQwwZXlU — Cinguetterai (@Cinguetterai) March 7, 2021

Orietta Berti racconta il curioso incidente sul palco di Sanremo

Naturalmente, la Berti non poteva mancare nello speciale di “Domenica In” condotto da Mara Venier sul palco di Sanremo, andato in onda ieri, domenica 7 marzo 2021. Con Orietta Berti si sono ripercorsi questi giorni sanremesi, con la cantante che ha raccontato altri episodi inediti e curiosi. Tra questi la cantante ha raccontato che durante un’esibizione sul palco dell’Ariston ha addirittura rischiato di perdere i… pantaloni.

“Purtroppo mi sono caduti giù – ha raccontato divertita a Mara Venier – ho provato a mantenerli e mi sono detta che fosse successo quello che temevo mi sarei rovinata per tutta la vita”. A quel punto Orietta ha raccontato che il giorno dopo ha fatto venire apposta la sua sarta da Milano, che glieli ha stretti e ricuciti. E sicuramente la simpatica artista proseguirà con i suoi aneddoti divertenti a “Che Tempo che fa”, dove è ospite fissa di Fabio Fazio.