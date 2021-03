Maneskin dopo Sanremo 2021, splendida notizia in arrivo: l’annuncio a sorpresa da parte dei vincitori dell’ultima edizione del Festival

I Maneskin hanno trionfato al Festival di Sanremo 2021 (leggi la classifica completa) e hanno sicuramente lasciato il segno in un’edizione storica. Quella dell’era Covid, senza il pubblico all’interno del teatro Ariston. Ma soprattutto portando il rock “duro e crudo” a vincere la kermesse italiana, dove solitamente trionfa la canzone melodica e d’amore.

“Abbiamo fatto la rivoluzione”: non a caso, è questo il motto del gruppo dopo il successo al Festival. Un chiaro messaggio sui loro social (su Instagram oltre 1 milione di seguaci) e un futuro tutto da scrivere. Ad appena 20 anni di media, i Maneskin hanno una strada tutta da percorrere.

I Maneskin fanno un annuncio che fa felici i fan: di cosa si tratta

E poche ora fa la band ha annunciato ai propri fan una bellissima notizia. Con un messaggio il gruppo ha annunciato che da oggi, lunedì 8 marzo 2021, sarà possibile acquistare i biglietti per i loro primi concerti (appena sarà possibile per via delle restrizioni Covid) ma soprattutto che dal 19 marzo il loro nuovo album sarà in vendita e disponibile all’acquisto.

Il titolo del disco è “Teatro D’Ira”, ed è un lavoro che promette scintille. Conterrà, ovviamente, “Zitti e buoni”, la canzone vincitrice del Festival, e altri brani che diventeranno protagonisti nelle radio nei mesi a venire. Da parte degli ex vincitori di X-Factor e del Festival di Sanremo una graditissima sorpresa per tutti i loro fan.