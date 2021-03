Festa della donna 2021: fate gli auguri, ma che non siano banali. Per ispirarvi, ecco le più belle immagini e frasi da inviare via Whatsapp

Ogni anno puntuale l’8 marzo torna lo steso problema: come celebrare la Festa della donna senza essere banali e scontati? La soluzione, al di là degli omaggi floreali che certo non mancheranno, è quella di avere un pensiero personalizzato. O almeno inviare un’immagine o una frase via Whatsapp che faccia capire come ci avete pensato.

In questi tempi vedersi per festeggiare è diventato praticamente impossibile. Ma per fortuna esistono i social e le chat di messaggistica. Come Whatsapp che permette di scegliere tra un’abbondante galleria di immagini e gif create ad hoc per tutte le occasioni. Compreso l’8 marzo che certo non può passare inosservato.

Molte delle immagini sono gratuite, quindi l’unico compito è quello di andarle a scegliere, poi salvarle sul nostro cellulare e inviarle. In particolare, per chi utilizza Whatsapp, sarà sufficiente cliccare sul simbolo della graffetta per allegare tutte le immagini che vuole. Un pensiero gradito per chi lo riceve, una fatica minima per chi lo invia.

Festeggiamo le donne con gli aforismi e le frasi celebri: ecco le migliori

Se poi non bastano le immagini, ci sono anche gli aforismi e frasi celebri sula festa della Donna. ne abbiamo raccolti alcuni che possono essere di ispirazione:

“La rivoluzione più grande è, in un paese, quella che cambia le donne e il loro sistema di vita. Non si può fare la rivoluzione senza le donne. Forse le donne sono fisicamente più deboli ma moralmente hanno una forza cento volte più grande”. (Oriana Fallaci)

“La donna è stata bloccata per secoli. Quando ha accesso alla cultura è come un’affamata. E il cibo è molto più utile a chi è affamato rispetto a chi è già saturo”. (Rita Levi-Montalcini)

“La donna uscì dalla costola dell’uomo: non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore, ma dal lato per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata”. (William Shakespeare)

“Essere donna è un compito terribilmente difficile perché consiste nell’avere a che fare con gli uomini”.

(Joseph Conrad)

“Le donne mi hanno sempre sorpresa: sono forti, hanno la speranza nel cuore e nell’avvenire”.(Monica Vitti)

“Un uomo può indossare ciò che vuole. Resterà sempre un accessorio della donna”. (Coco Chanel)

“Le donne non sono sufficientemente alla pari con gli uomini, così dobbiamo renderci indispensabili. Dopo tutto, abbiamo l’arma più grande nelle nostre mani: siamo donne”. (Maria Callas)

Festa della donna 2021, alcune delle più belle immagini da inviare via Whatsapp per non fare brutta figura

Ecco una galleria con alcune delle più belle immagini da inviare via Whatsapp per la Festa della donna 2021