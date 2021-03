Live – Non è la D’Urso, Rosalinda Cannavò ha incontrato l’ex fidanzato Giuliano Condorelli dopo la fine del Gf Vip 5: ecco com’è andata

Dopo aver lasciato la casa del GF Vip, Rosalinda Cannavò è stata ospite ieri, domenica 7 marzo 2021, nel salotto di Live – Non è la D’Urso, per fare il punto dopo i primi giorni fuori dalla casa del Grande Fratello. L’attrice siciliana ha svelato i suoi progetti futuri, ma ha anche parlato delle vicende che l’hanno coinvolta all’interno della casa.

La tormentata amicizia con Dayane Mello, ma soprattutto la storia d’amore con Andrea Zenga, che prosegue anche dopo la fine del reality. Non è mancato un passaggio sul litigio con l’attore Massimiliano Morra, con cui ha avuto una storia, che ha deciso di querelarla dopo che l’attrice ha pubblicamente dichiarato che era diventato omosessuale. “E’ vero, ho ricevuto la querela. Ho sicuramente sbagliato e preso alcuni scivoloni, ma non mi pento di nulla”.

Rosalinda Cannavò a Live parla del suo ex fidanzato

La Cannavò è nota anche per essere stata la finta fidanzata di Gabriel Garko, che ha svelato la messinscena quando ha fatto coming out, svelando la sua omosessualità: “Sono felice di avere un amico come lui, e lo ringrazio perché mi ha aiutato a tirare fuori delle cose importanti. Sapeva che stavo male a prendere in giro il pubblico e sono contento quando ha deciso di dire la verità”.

Il passaggio più interessante è quello che riguarda l’incontro tra Rosalinda e il suo ex fidanzato, Giuliano Condorelli: “L’ho incontrato e ho chiesto scusa per come mi sono comportata nella casa. Quella con Andrea è una storia che si sta concretizzando, non un film. Il mio ex l’ho visto e guardato negli occhi, chiedendo scusa perché sto provando dei sentimenti per un’altra persona. Lui per fortuna l’ha capito”. L’attrice, quindi, prosegue a gonfie vele la storia con Zenga in attesa di capire se tra loro è vero amore.