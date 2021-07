Alla fine di ogni tuo messaggio vorresti firmarti come: “XoXo, Gossip Girl?”. Allora forse sei uno dei segni zodiacali più “cittadini” dell’oroscopo. Per te non esiste un luogo migliore al mondo della città. Vediamo se sei nella classifica di oggi dell’oroscopo!

Luci abbaglianti, traffico insostenibile, taxi, clacson che suonano ma anche club affollati, ristoranti incredibili, concerti, musei e monumenti.

Sembra quasi che stiamo cercando di convincerti ma in realtà tu sai già che non hai bisogno di spiegazioni: ami la città con tutto te stesso!

Se anche tu non credi che riusciresti mai a vivere in campagna, allora dovresti proprio dare un’occhiata alla classifica dello zodiaco di oggi.

Forse, tra i tuoi “colleghi” amanti della città potresti trovare il vero amore con cui trasferirti… a New York!

I segni zodiacali più cittadini: ci sei anche tu nella classifica dell’oroscopo di oggi?

Ok, va bene. Magari non vorresti essere uno dei personaggi protagonisti di Gossip Girl (anche se non capiamo il perché) ma questo non toglie che sei uno dei segni zodiacali più “cittadini” di tutti.

Perché? Ma semplicemente perché ami ed adori la città e non potresti immaginarti a vivere da nessun’altra parte!

- Advertisement -

La campagna non fa assolutamente per te, al mare ti annoi e la montagna ti sembra solo un grandissimo sasso.

Non capisci proprio perché gli altri abbiano anche solo il lontano desiderio di vivere da qualsiasi parte che non sia… beh, una città!

LEGGI ANCHE –> Muori dalla voglia di sapere se sei uno dei segni più curiosi dello zodiaco? Ecco la classifica

Ovviamente l’oroscopo può aiutarci a stilare la classifica dei segni più “cittadini” di tutto lo zodiaco ed anche ad indovinare, forse, quale sarebbe la città giusta per loro.

Non sei curioso di scoprire se ti trovi in questa lista di sofisticati cittadini?

Bene, scopriamo subito le prime cinque posizioni. Grande Mela, arriviamo!

Ariete: quinto posto

Sì, all’Ariete la campagna non dispiace… per qualche minuto al giorno!

Questo segno, potendo scegliere, farà sempre in modo di vivere in città: i paesaggi naturali e la quiete della campagna non sono di certo abbastanza per l’Ariete!

Questo segno ha bisogno di sentirsi vivo, in mezzo ad una comunità (anche per spettegolare ma soprattutto perché ama il contatto con gli altri!) e non può assolutamente stare in campagna.

Per l’Ariete la città è fondamentale per poter respirare senza ansie: non provate a separarlo dal suo habitat naturale!

Gemelli: quarto posto

Non portate i nati sotto il segno dei Gemelli in campagna. Questo segno, infatti, è un vero e proprio cittadino e non potrete assolutamente convincerlo del contrario!

Il motivo reale per il quale i Gemelli adorano la città è che questa ha sempre una maniera di stupirli ed interessarli.

Un Gemelli in campagna non può durare tanto: non può sopportare le giornate tutte uguali e di vedere sempre le stesse facce!

Il Gemelli hanno bisogno della città per potersi sfogare, camminare per ore in luoghi sconosciuti e conoscere persone nuove appena si stufano di quelle che li circondano!

LEGGI ANCHE –> I cinque segni più distratti di tutto l’oroscopo: ci sei anche tu? Scopriamolo subito

Leone: terzo posto

Al terzo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone. Questo è un segno profondamente cittadino (anche se spesso non lo sa).

Il Leone è un segno estremamente mondano, che adora trovarsi al centro dell’attenzione e che fatica a stare “da solo“.

Per il Leone è importante avere un ampio circolo sociale, che frequenta con un impegno quasi “lavorativo”.

In campagna o in mezzo alla natura, il Leone non si sentirebbe apprezzato quanto invece vorrebbe. Impossibile, quindi, staccare il Leone dalla città!

Sagittario: secondo posto

Anche se potrà sembrarvi strano, il Sagittario è un vero e proprio segno da città! Questo segno, che ama anche la campagna, non temete, ha un vero e proprio amore per le grandi città.

Qui ci sono culture che si incontrano e si mischiano, siti storici da visitare e luoghi dove la “storia” si svolge proprio in diretta.

Il Sagittario è un segno che adora con tutto sé stesso la città e non potrebbe veramente pensare di vivere per tanto tempo lontano da quella del suo cuore.

Chi è nato sotto questo segno è un vero e proprio cittadino del mondo: non ha paura delle situazioni nuove ma non per questo vuole “rinchiudersi” in campagna, dove ci sono situazioni nuove ma non… persone nuove!

LEGGI ANCHE –> I cinque segni zodiacali che avranno successo nella vita: la classifica dell’oroscopo

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più cittadini dell’oroscopo

Cosa? Vorreste allontanare i nati sotto il segno della Bilancia dal loro ambiente naturale, la città?

Ma allora siete completamente fuori strada: la Bilancia adora ed ama la città e non vorrebbe mai andarsene!

Per la Bilancia, infatti, la città è fondamentale: con le sue luci ed il suo chiasso, le sue feste ed i suoi mille locali, dove mischiarsi e sparire insieme agli altri, la città è lo scenario perfetto per un segno come la Bilancia!

Questo segno è uno dei più sociali ed attivi di tutto lo zodiaco: allontanarlo dalla città vorrebbe dire allontanarlo da tutto quello che gli piace di più!

La Bilancia è uno dei segni zodiacali più “cittadini” fra tutti: non proponetegli la campagna!