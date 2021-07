Laura Chiatti pubblica un post su Instagram e svela tutta la verità sulla relazione con Marco Bocci

Laura Chiatti e Marco Bocci sono sposati dal 2014 e hanno due figli, Enea e Pablo. Entrambi attori, la loro storia d’amore è partita da una telefonata casuale.

Marco sbagliò a chiamare la collega Laura e dalla chiamata iniziarono a messaggiare sempre più frequentemente fino al fatidico incontro dove è nato l’amore.

In un’intervista a Domenica In, Bocci rivelò che la chiamata non fu casuale, ma fu solo un pretesto per iniziare a parlare con la Chiatti. Il piano ha funzionato e dopo poco sono convolati a nozze.

Ma adesso, la loro relazione non sembra andare proprio bene. I fan della coppia stanno notando sempre più dettagli che fanno pensare ad una crisi, se non addirittura ad un addio.

Laura Chiatti ha pubblicato poche ore fa una foto che ha creato ancora più dubbi. Vediamo quale è la verità sul matrimonio con Marco Bocci.

Laura Chiatti e Marco Bocci: sono ai ferri corti?

I fan della coppia formata dai due attori Marco Bocci e Laura Chiatti hanno notato che nell’ultimo periodo c’è odore di crisi.

Tutto è iniziato da una collega di lavoro di Marco. La moglie ha notato che i like e i commenti della donna erano fin troppo presenti e Laura è diventata altamente gelosa.

I fan hanno poi visto che i commenti della collega sono stati eliminati ed hanno notato altro.

Le interazioni sui social tra i due sposi non sono più presenti. C’è stata solo una storia su Instagram di Marco con Laura il 15 luglio, giorno del compleanno di lei.

La foto rappresentava loro due insieme e lui ha scritto un semplice “Buon compleanno“. Niente cuori e niente di romantico, ma Laura ha comunque deciso di ripubblicarlo.

Inoltre Laura pochi giorni fa ha pubblicato una frecciatina sui social. L’immagine rappresenta un aforisma con scritto “Parlarsi attraverso i post. La nuova frontiera del disagio sentimentale“.

L’attrice tagga una sua amica e aggiunge: “Tu sai” con le faccine che ridono. Una vera e propria stoccata per il marito.

Ma il fatto più sconvolgente è che l’interazione sui social tra Laura e il coniuge sono quasi nulli. Prima erano invece abituati a farsi tante dediche d’amore e soprattutto nessuna foto o gesto per il giorno del loro anniversario, il 5 luglio.

Laura Chiatti pubblica un post su Instagram che crea confusione. Che sia solo per depistare i fan troppo scaltri o è la verità?

Laura Chiatti e la foto con Marco Bocci: dalla confusione a “Una vita di attese”

Laura Chiatti pubblica una foto sulla sua pagina Instagram in compagnia di Marco. E’ un selfie in macchina e l’attrice è in insieme al marito e dei due figli.

Sembra che l’attrice voglia far credere ai suoi follower che non c’è nessuna crisi e i fan ci credono. Ma Laura non nota un dettaglio importante.

Un utente ha commentato il post scrivendo che in un momento di crisi nella coppia, il ruolo e i sentimenti dell’uomo non vengono presi in considerazione. Augura poi a Marco tanta fortuna nel tour teatrale a cui sta lavorando e si stringe vicino a lui dopo la neo perdita del collega e amico Libero De Rienzo.

Bocci ha letto il commento e ha risposto con la emoticon di un bacio. Non ha quindi smentito il ragazzo dopo aver nominato la crisi in cui si trova la coppia.

Sono ancora tutte supposizione, ma sono troppe le cose che ancora non tornano. Dovremmo aspettare, perché solo il tempo ci darà una risposta certa