Ex Uomini e Donne nella bufera: il web si spacca, è polemica

Uomini e Donne porta polemiche e discussioni nel web. Schieramenti e attacchi stanno portando un’ex concorrente del programma sotto l’occhio del ciclone.

Uomini e Donne non lascia mai i suoi telespettatori senza news! Dopo le ultime tragiche rivelazione sulla rottura di una coppia amatissima, è la ex concorrente Ursula Bennardo (in foto con compagno e figlia) ad essere al centro del gossip. Ursula ha partecipato all’edizione del 2018 del Trono Over, portando nelle case dei fedelissimi fan del programma una vicenda molto avvincente. Un amore che anche dopo la trasmissione ha fatto a lungo parlare di sé.

Ursula condivide con i telespettatori la storia dei drammatici eventi che hanno caratterizzato il suo rapporto passato, una relazione che le ha portato soltanto tristezza. Tarantina, classe 1982, nata sotto il segno del cancro è una donna che ha lottato tanto nella sua vita. Innamorata da sempre dell’amore, purtroppo il suo primo matrimonio l’ha fatta soffrire molto. La sua unica gioia sono stati i figli: Simone e Alessandro, rispettivamente di 17 e 15 anni.

Diventa estetista e nel frattempo partecipa nel 2018 a Uomini e Donne e si innamora di Sossio Aruta. Sossio è un ex calciatore dell‘Ascoli calcio originario di Napoli conosciuto e seguito dal pubblico anche per la sua partecipazione al Reality Campioni nel 2005. Entrambi partecipanti all’edizione del Trono Over, hanno fatto sognare i telespettatori con una storia d’amore passionale e travolgente.

Ursula è una donna molto attaccata alla sua famiglia, infatti condivide spesso i momenti passati insieme. Uno di questi porta un messaggio molto forte che ha portato divisioni e polemiche sui social.

Uomini e Donne: Ursula condivide un messaggio che scatena la bufera

Uomini e Donne ha fatto vivere l’intensa storia d’amore tra Ursula e Sossio. Dopo le ultime cattive notizie in merito a un inaspettato tradimento per una coppia molto amata, arriva la buona notizia da parte della coppia Ursula-Sossio. Sono più uniti che mai, ma la loro relazione non è sempre stata rose e fiori. Infatti, hanno anche partecipato a Temptation Island e durante il programma il duo ha fatto molto discutere per via del comportamento del fidanzato. Nonostante le difficoltà vissute, oggi sono genitori.

Ursula condivide spesso messaggi dolci per la sua famiglia, e questa volta condivide un post con delle affermazioni che non sono piaciute a tutti i followers, ecco le foto:

Adesso, Ursula e Sossio sono diventati i genitori della piccola Bianca. Nel post Ursula vuole condividere la gioia provata nelle sue gravidanze, e di quanto sia bello e speciale portare in grembo il frutto dell’amore. Senza giudicare, ma in buona parte afferma di non accettare la decisione di interrompere la gravidanza soltanto perché non si vogliono avere figli. Ursula sta dalla parte di tutte le mamme, soprattutto quelle più sfortunate che non sono ancora riuscite a diventare tali!

Nonostante le difficoltà, dopo essersi amati, lasciati e poi ripresi, i due innamorati hanno costruito una famiglia allargata ricca di affetto e felicità che condividono con i followers.