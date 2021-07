Prati in fiore, alberi e tantissimi insetti sono il tuo sogno? Scopriamo se sei uno dei segni che amano la campagna: ecco la classifica!

Il tuo sogno è una casa in campagna, magari immersa nella natura ed a chilometri dalle persone più vicine?

Ah, ma allora potresti essere un vero campagnolo… senza saperlo!

La classifica dell’oroscopo di oggi vuole svelare quali sono i segni che non amano la vita di città e che dovrebbero mollare tutto ed aprirsi un agriturismo.

Sì, avete capito bene: oggi cerchiamo di capire che cosa dovreste fare nella vita a seconda del vostro amore o meno per la campagna!

I segni che amano la campagna: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Asfalto, macchine, folla di gente: no, la città non fa proprio per te. La campagna, invece, ha tutto un altro sapere e ti basta anche solo guardare questa immagine per iniziare a sognare ad occhi aperti.

Anzi, diciamo pure che il fatto che ci siano due case così vicine quasi ti disturba: tu vuoi stare da solo, in pace e tranquillità!

Se stai provando tutte queste sensazioni, allora non abbiamo dubbi. Sei uno dei segni zodiacali che amano la campagna.

Non credevi, vero? (Neanche noi: ma lo sai che in campagna ci sono un sacco di insetti?).

Scopriamo insieme quali sono le prime cinque posizioni della classifica dell’oroscopo di oggi: sarai anche tu uno dei segni che ama la campagna?

Controlliamolo subito.

Scorpione: quinto posto

Scalare una montagna, fare rafting oppure provare la grande emozione di entrare dentro un fiume e sentire la corrente naturale avvolgerlo.

Lo Scorpione ama la campagna, è vero, ma solo perché si tratta di un posto dove può mettere alla prova le sue capacità e sentirsi veramente stimolato!

Nonostante sia nella nostra classifica, infatti, lo Scorpione sa bene che la campagna e la natura possono essere difficili (anche troppo per i suoi gusti).

Ciò nonostante, però, lo Scorpione ama genuinamente la campagna: se cercate la pace, con lui, avete però sbagliato partner!

Cancro: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica di oggi, troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro.

Questo è un segno che adora veramente la campagna e a cui non dispiace l’idea di mollare tutto per trasferirsi in un piccolo universo privato, dove c’è tanto verde.

Per il Cancro avere un cottage in un piccolo paesino, coltivare il proprio cibo oppure vivere in simbiosi con un animale è quasi sempre il sogno di una vita.

Peccato, però, che il Cancro abbia un terrore quasi sacro degli insetti e della fatica: la sua idea di campagna è molto romantica e molto poco… ehm, pratica!

Toro: terzo posto

Per il Toro la campagna è l’ambiente naturale (e no, non si tratta di una battuta).

Il Toro, infatti, è uno dei segni che più di tutti ama la campagna e l’aria aperta: se gli proponete una gita potete stare tranquilli che vi dirà assolutamente di sì!

Il Toro, infatti, è uno di quei segni che in campagna, finalmente, può dare sfogo a tutte le sue energie positive.

Se in città il Toro è pigro ed indolente, bloccato dagli altri e dalla prospettiva di dover sempre essere attivo socialmente, in campagna il Toro da veramente il meglio di sé.

Vi basterà portarlo con voi un giorno per scoprirlo!

Capricorno: secondo posto

Il Capricorno si trova al secondo posto della nostra classifica dei segni che amano la natura. Perché, chiedete? Ma semplicemente perché è un segno impossibile da far vivere in città!

Il Capricorno ama pensare di essere un sofisticato cittadino: purtroppo per lui, in realtà, il Capricorno non riesce assolutamente a fare a meno della campagna!

Fateci caso: quando andate a fare una gita con un nato sotto il segno del Capricorno, potete stare tranquilli che dopo i primi dieci minuti non lo vedrete più.

Il Capricorno adora esplorare e partirà subito all’avventura: la campagna, poi, lo stimola in una maniera che questo segno non avrebbe mai pensato fosse possibile!

Provate a fare una gita in campagna con un Capricorno: sarà come farla da soli, visto che lui sarà sempre qualche passo avanti, intento a scrutare un insetto oppure ad arrampicarsi su una parete rocciosa.

Acquario: primo posto nella classifica dei segni che amano la campagna

Al primo posto della nostra classifica ci sono proprio loro: i nati sotto il segno dell’Acquario!

Dopotutto, potevamo aspettarcelo. Questo è un segno che vive veramente in comunione con la natura ed anche se non vive in campagna fa di tutto per portare la natura in casa!

L’Acquario, infatti, ha quasi sempre una pianta o delle talee da far crescere; ogni weekend o ad ogni momento libero, cerca di evadere dalla città e quando torna dalle sue gite porta sempre qualcosa di “naturale” con sé.

Anche se non è nato o cresciuto in campagna, l’Acquario ha una specie di istinto che gli permette di capire al volo come comportarsi in natura.

I nati sotto il segno dell‘Acquario hanno un pollice verde fantastico, sono ispirati e coinvolti dai segnali “naturali” che vedono in città ed hanno anche un rapporto profondissimo con gli animali.

Insomma: l’Acquario è il vero re della campagna. Portatelo a fare una gita fuori porta e lo conquisterete!