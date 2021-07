Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: il gesto che cambia tutto

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli sono una coppia da sogno. Giovani, belli e di talento, continuano a far parlare di sé dopo un gesto totalmente inaspettato che fa discutere.

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli sono due ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Famosi, talentuosi e affascinanti, hanno intrattenuto i telespettatori con la loro storia fatta di intrighi e tanto amore. Giulia è la regina del Tweet che ultimamente ha rilasciato il segreto del suo successo, mentre Pierpaolo è un ex velino di Striscia la notizia e cantante in erba con la sua hit l’Estate più calda.

La coppia è tra le più amate del momento, perché il pubblico ha visto sbocciare il loro amore, e piano piano si è affezionato ai due concorrenti. Giulia è una modella e influencer italo-persiana, nota anche per la relazione finita male con Francesco Monte, nata proprio nell’edizione del 2018 del GF Vip.

Pierpaolo Petrelli è l’ex Velino di Striscia la notizia, tentatore di Temptation Island e corteggiatore di Uomini e Donne, ma non solo. Il bel pugliese è anche padre del piccolo Leonardo, figlio avuto con la precedente compagna, Ariadna Romero.

Innamorati più che mai, partecipano ad un evento il cui gesto cambia tutto.

Giulia e Pierpaolo: un gesto inaspettato che cambia tutto

Sotto l’occhio del ciclone, Giulia e Pierpaolo compiono un gesto inaspettato. I due partono e si recano in Sardegna per vivere delle vacanze in totale relax, ma sono costretti a fare i bagagli e tornare. La coppia molto amata da pubblico però, prima di lasciare il bel paesaggio sardo, regala degli scatti che fanno sognare i fan.

Partecipano ad un evento a cui non possono mancare, infatti vanno a Roma per: festeggiare il compleanno di Leonardo!

Leonardo è il figlio di Pierpaolo avuto con Ariadna, ma i genitori si sono lasciati. Nonostante ciò, Pierpaolo è un padre presente ed è in buoni rapporti con l’ex compagna madre di suo figlio, condizione dimostrata dagli scatti condivisi da Giulia sul proprio account Instagram nelle stories, ecco le foto:

Una festa a tema Dinosauri per il suo 4° compleanno! Leonardo ama i dinosauri, e non mancano anche risate, amici e parenti a colorare l’evento di tanta felicità e spensieratezza. I due sono contenti di vivere il loro amore, soprattutto mantenendo un bellissimo e sano rapporto con Ariadna ex di Petrelli.

Nessuna matrigna, né litigi. La famiglia allargata si gode il lieto evento, compiendo un gesto inaspettato che rende più saldo l’amore tra i due ex gieffini. L’amore vince su tutto.