La dama più amata nello studio di Uomini e Donne parla di una sua vecchia fiamma con grande interesse. Le confessioni non lasciano dubbi

Uomini e Donne si è concluso a maggio per la pausa estiva, ma il magazine del programma continua con le sue interviste ai volti del format condotto da Maria De Filippi.

Proprio la rivista, ha intervistato un personaggio noto a tutti i fan di Uomini e Donne. La dama si è lasciata andare ad una confessione scoppiettante. Si parla di un ritorno di fiamma. Vediamo nel dettaglio

Gemma Galgani di Uomini e Donne e il ritorno di fiamma

Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Con la fine del programma, però, la dama ha deciso di passare la pausa estiva a Roma e sente una grande mancanza dei suoi cari a Torino, (città in cui è nata).

Oltre a sentire la nostalgia dei suoi parenti, Gemma sente la mancanza anche di un suo vecchio corteggiatore e lo rivela nell’intervista fatta per il magazine del programma.

La Galgani inizia con queste parole: “Sono ancora lontana da Torino e avverto la mancanza delle mie sorelle che sono il mio mondo“.

Per dedicarsi al relax e per dimenticare il momento nostalgico che sta vivendo, la dama torinese ha fissato un appuntamento in spa con un altro volo del programma e amica, Ida Platano.

Ma ecco la confessione scioccante: “Il mio pensiero ultimamente è andato a Marco Firpo” dice Gemma.

Marco era l’uomo che ha corteggiato per un lungo periodo la dama. Con il suo fare elegante, il capello lungo e messo e gli occhi azzurri ha provato a conquistare la romantica Gemma.

“Ricordo una situazione molto romantica, nel periodo della nostra frequentazione. Forse anche per lo scenario estivo, ora che è estate e che si ha voglia di mare… Un bel ricordo che resterà per sempre con me” rivela la Galgani nell’intervista.

Gemma Galgani parla del suo percorso a Uomini e Donne nell’ultimo anno

L’intervista poi passa ad un altro argomento: a Gemma Galgani viene chiesto come sia andato l’ultimo anno nello studio di Uomini e Donne.

“Da un punto di vista razionale, probabilmente, non mi sarei riproposta più volte a Maurizio Milano che mi è veramente piaciuto tanto, lo ammetto” spiega Gemma.

Lei preferisce non avere rimpianti e quando vuole fare una cosa, la fa senza pensare alle conseguenze.

Inoltre nello studio di Uomini e Donne, la dama torinese è rimasta delusa da una frequentazione: quella con Aldo Farella. Gemma c’è rimasta tanto male da non riuscire a perdonarlo.

“Il caro Aldo è stato una delle delusioni più inattese: prima tanto interesse, allegria, ballo e cene e poi tutto sparito in meno di un attimo, senza neanche un valido motivo o comprensibile; comportamento che trovo personalmente ridicolo” si sfoga la dama torinese

Per la Gemma Galgani l’anno non è andato benissimo, ma a mente fredda aggiunge: “Non sono mancati raggi di luce e di speranza, per cui il bilancio è sempre positivo“.