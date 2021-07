Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono la coppia più particolare di Mediaset. Conduttori amatissimi e professionali, non parlano della loro vita privata, ma questa volta scappa una rivelazione clamorosa.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono i conduttori più seguiti di Mediaset. Uniti da un’amore che va oltre l’età e le apparenze, sono due persone molto serie e rispettate. Fin dagli inizi della loro chiacchieratissima relazione hanno mantenuto il massimo riserbo su qualsiasi aspetto della loro vita privata.

Sono due conduttori di altri tempi, dominano il palinsesto di Mediaset con i loro programmi. Maria, classe 1961, è una conduttrice e produttrice televisiva di grande professionalità, forse Maurizio le ha dato qualche consiglio sulla conduzione, ma la De Filippi è un talento d’eccellenza.

Con il sogno di diventare magistrato, sfonda gli share della tv italiana, soprattutto diventando un punto di riferimento essenziale per la scena musicale, dati gli alti risultati raggiunti. Maurizio, classe 1938, è un giornalista, conduttore, produttore, autore, regista e sceneggiatore televisivo di successo. Tra i più amati personaggi della tv, è un uomo di grande cultura, cordiale e di mentalità aperta che stupisce tutti per la sua perspicacia e intelligenza, nonostante l’avanzata età.

- Advertisement -

La sorpresa non è solo per i telespettatori, ma anche per Maria che trova qualcosa di inaspettato nel porta occhiali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maria De Filippi e la clamorosa decisione su Uomini e Donne

Maria incredula, cosa trova nel porta occhiali di Maurizio

Tra moglie e marito non mettere il dito! Scoprire tutti i segreti dell’iconica coppia di Mediaset non è facile, anche se ultimamente sono venuti fuori dei dettagli inaspettati dei due. Ma questa volta l’amata conduttrice ha svelato il mistero dell’aumento del diabete del marito. Quest’ultimo, data l’età, soffre di diabete e proprio per questa ragione non può mangiare molti dolci, anzi non potrebbe mangiarne affatto.

Il problema è che Maurizio ne è molto goloso. Così, il perspicace conduttore ha trovato un nascondiglio perfetto per le sue amata caramelle Rosanna e per i Nutella Biscuits: il porta occhiali! ‘Peccato’ che Maria sia molto attenta alle mosse del marito, ed anche questa mossa è stata scoperta dalla sagace conduttrice! ‘Mi ha risposto che non erano nascosti’, ha rivelato Maria, inerme di fronte a tanta ammissione, al settimanale Oggi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maria De Filippi consola Sangiovanni dopo la sua crisi artistica

Per Maria l’amato marito Costanzo non ha segreti. Sta vicino al marito che ha i primi acciacchi per l’età, ma nonostante tutto, tra lavoro e impegni, se ne prende cura come se fosse il primo giorno. In amore non esistono né regole né paure se si ama sinceramente, e questo Maria lo sa fare molto bene.