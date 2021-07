Giulia Cerini di Temptation Island: illegale nel mini vestitino, esplosione di sensualità

L’abbiamo conosciuta su Canale5, come la tentatrice che a Temptation Island ha ‘distrutto’ la coppia di Valentina e Tommaso. Ora le sue pose infiammano il web

Giulia Cerini. Se questo nome non vi dice molto, non sapete cosa vi siete persi fino ad ora. Stiamo parlando della tentatrice che in questa edizione di Temptation Island ha fatto capitolare Tommaso, che era entrato nel programma in coppia con la sua compagna Valentina, di quasi 20 anni più grande di lui.

Inizialmente nessuno si sarebbe aspettato che Tommaso, entrato come il paladino dell’amore e delle buone maniere, sarebbe stato l’unico (per ora) di questa edizione ad intraprendere un vero e proprio tradimento davanti le telecamere, proprio con la tentatrice Giulia Cerini.

Per quanto lui sia entrato nel programma pieno di buone intenzioni, non facciamo fatica a capire come Giulia, con tutti i suoi ‘argomenti’, sia riuscita a farlo tornare sui suoi passi, consumando un vero e proprio tradimento in diretta, senza pensare che nel villaggio accanto c’era la sua compagna Valentina a guardare.

Giulia Cerini, le pose infuocate su Instagram sono un tripudio di sensualità

La cosa che fa sorridere, sfogliando Instagram di Giulia è il fatto che, Tommaso, nel programma aveva iniziato una vera e propria faida a distanza con la sua compagna perché lei si era ‘permessa’ di indossare un bikini invece che un costume intero, come da ‘accordi’ pre-partenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GıulıαCerın (@giuliacerinii)

Ci domandiamo se Tommaso, prima di pensare che Giulia sarebbe stata la donna della sua vita, avesse visto il suo Instagram, sarebbe rimasto della stessa idea. Capiamoci, niente di male nelle sue foto: una ragazza bellissima di 20 anni è normale che ‘sfrutti’ il più possibile la sua immagine sui social e lo fa anche bene, vogliamo aggiungere! Ma ‘Mister gelosia’ Tommaso, quanto ci avrebbe messo ad uscire di testa alla prima foto di Giulia in bikini su Instagram? Secondo noi ben poco!

Eccola per esempio nell’ultimo post, dove un mini abito laminato le incornicia le sue forme perfette. E’ davvero un tripudio di bellezza e sensualità, non credete anche voi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GıulıαCerın (@giuliacerinii)

Con tutto il bene che possiamo nutrire per Tommaso e le sue sventure sentimentali, non crediamo proprio che Giulia sarebbe stata davvero la donna giusta per lui!