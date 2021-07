William e Kate, il divieto per il principe George ma non per i fratelli

William e Kate Windsor devono necessariamente seguire tutte le regole che la Royal Family impone. Una tra queste sorprende tutti, perché George è l’unico che dovrà rispettarla.

William e Kate del Casato Windsor sono i reali più chiacchierati del momento. Giovani, eleganti e raffinati, con il loro fascino riescono a conquistare tutto il popolo britannico. Recentemente i reali inglesi sono stati sotto l’occhio del ciclone a causa di discriminazioni razziste che hanno colpito la corona e di cui si è trovato il colpevole, destando non poco caos a Buckingham Palace.

Il Principe William, duca di Cambridge, e Kate moglie del Principe e Duchessa di Cambridge, sono anche dei genitori modello. George, Charlotte e Louis, sono i tre figli della coppia in ordine di nascita, e bisnipoti della Sovrana del Regno Unito Elisabetta II. Educano i bambini seguendo la rigida etichetta della Corona, ma anche secondo la cultura inglese, sono infatti molto legati alle tradizioni.

William e Kate vorrebbero che i propri figli, nonostante siano reali, crescessero come dei bambini normali a cui non è stato rubato il periodo più bello della loro vita, l’infanzia. Nonostante rispettino tutti i principi indicati, soffrono molto alcune restrizioni verso i figli, anche se riescono a non darlo molto a vedere. Ligi al dovere e sempre al servizio delle loro cariche di Principe e Duchessa, questa volta non possono dire di no ad un vincolo che tocca proprio al primogenito, George Principe di Cambridge.

William e Kate e i regolamenti reali

William e Kate sono in tutte le riviste date le recenti dichiarazioni, soprattutto in merito ai timori per la successione del trono che hanno scaturito non poche preoccupazioni. La loro condotta è disciplinata da una rigidissima etichetta perché sono i diretti eredi al trono.

La Corona regolamenta la loro vita anche in materia di viaggi. Per preservare la discendenza della sovranità, chi è erede al trono deve viaggiare in mezzi separati per evitare incidenti che possano causare la morte dell’erede del Regno Unito. L’unica persona che può far venire meno quest’obbligo è la Regina Elisabetta II, ma non potrà farlo ancora per molto. Il diretto interessato al dovere del regolamento reale è il Principe George!

Il Principe George e la regola che lo vincola

George è l’unico tra i fratelli ad essere sottoposto a questi obbligo, perché è proprio il Principe erede diretto al trono dopo il padre William e il nonno Carlo. Il futuro Re ha quasi 8 anni dato che li compirà il 22 luglio, può ancora spostarsi insieme ai genitori, ma fino all’età di 12 anni.

La Regina Elisabetta II ha derogato l’obbligo perché George è ancora molto piccolo per muoversi da solo tra un Paese e l’altro. Le occasioni in cui è accaduto ciò sono state: il Royal Tour nel 2014 quando ancora in fasce si è recato insieme ai genitori in Australia e Nuova Zelanda, nel 2017 per un viaggio ufficiale in Polonia e Germania, e nel 2019 a Mustique un’isola privata nelle Antille.

Non sarà lo stesso per Charlotte e Louis che non sono vicini alla linea di successione come il fratellino, perché non sono primogeniti. In ogni caso, i Windsor sono consapevoli di aver messo al mondo il futuro Re del Regno Unito, che fin da piccolo sta ricevendo l’educazione che gli servirà per regnare in futuro.

Secondo il biografo reale Robert Lacey al bambino è stato recentemente spiegato che avrà una grande responsabilità in futuro: diventare Re. Una condizione speciale che non è per tutti, ma che lo porterà a governare uno dei Paesi più potenti del mondo.