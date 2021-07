I calciatori azzurri Bonucci e Chiellini sono adesso in vacanza insieme e fanno un gesto poco apprezzato in Europa

E’ passata una settimana dalla vittoria della nazionale italiana di calcio agli Europei 2021.

La finale si è disputata contro l’Inghilterra e la partita è stata veramente avvincente. Nonostante gli inglesi fossero in vantaggio già al secondo minuto, l’Italia si è portata a casa la vittoria grazie ad una performance perfetta del portiere Donnarumma durante i rigori.

I fan dell’Italia hanno festeggiato insieme alla nazionale azzurra per tutta la serata e anche se è già passata una settimana, il vanto e gloria è ancora tanto.

Due calciatori si trovano adesso insieme in vacanza: parliamo del capitano della nazionale Giorgio Chiellini e il difensore Leonardo Bonucci.

Durante le ore di relax, però, hanno pubblicato un post che ha indignato l’Europa. Vediamo di cosa si tratta.

Bonucci e Chiellini: il gesto che ha ammutito l’Europa

Sono tanti i vip che si trovano in vacanza sulla Costa Smeralda in questo periodo. Tra di loro anche i calciatori della nazionale Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.

Tra una nuotata e un’altra, i due si divertono da matti e pubblicano una foto insieme sui social.

Proprio sul profilo di Bonucci, viene pubblicato un post che lascia l’Europa senza parola. La foto mostra i due calciatori al ristorante. Sorridenti e con la forchetta in mano, i due condividono un piatto di spaghetti al pomodoro.

Ma la didascalia è la vera chicca: il difensore dell’Italia calcio scrive “Noi continuiamo a mangiare pastasciutta… e voi?”

La frase è una vera e propria frecciatina per le altre squadre europee ed in particolare per l’Inghilterra.

Infatti dopo la vittoria italiana, Bonucci ha urlato contro la tifoseria inglese che aveva fischiato per tutta la partita: “Troppa pastasciutta devono ancora mangiare“.

Inutile dire che adesso l’esclamazione di Bonucci è un vero e proprio mantra. Tanti sono i meme che sono stati creati dal momento fatidico.

Ancora Bonucci e Chiellini ci scherzano e prendono in giro le squadre perdenti. I fan sono in delirio e in migliaia rispondono al post: c’è chi li definisce leggende, chi commenta con faccine chi ridono e chi propone di aprire una nuova scala di godimento “Quanto godi da 0 a Bonucci-Chiellini“.

Insomma, oltre ad averci fatto sognare, la nazionale riesce sempre a farci ridere. Facendoci sentire parte di una grande famiglia tricolore, l’ironia e le frecciatine possono solo accompagnare.