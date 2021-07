Famoso rapper italiano parla di come ha trascorso gli ultimi anni tra dipendenze da alcool e sesso. La scoperta di un disturbo mentale

Il ruolo del rapper è visto quasi sempre come un personaggio tutto di un pezzo: forte, strafottente e ribelle.

Talvolta questa veste prende il sopravvento anche nella vita reale e porta a delle scelte sbagliate.

E’ proprio questo che è successo a un famoso rapper italiano: la notorietà, le storie d’amore fallite e il lockdown, hanno portato questo artista all’abuso di alcool e sesso per allontanarsi dai dolori della vita. Vediamo insieme di chi si tratta

Il rapper Junior Cally e gli abusi: “Sono stati due anni da incubo”

Junior Cally, all’anagrafe Antonio Signore, è un rapper romano di soli 29 anni. Oltre ad essere un artista, Junior è stato al centro del gossip per una notizia sconvolgente.

Infatti era fidanzato con l’ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari, ma proprio due anni fa la storia è finita in modo catastrofico tra i due.

Adesso Junior sta per far uscire il suo nuovo album intitolato “Un passo prima“. Per l’evento pubblica l’immagine dell’album sul suo Instagram e prende qualche minuto per scrivere la didascalia.

Racconta cosa ha passato negli ultimi due anni e si rivela per quello che è stato e per quello che vuole diventare.

Il rapper Juinor Cally si racconta: “Ho scelto la vita”

Nelle prime parole del post, Junior Cally spiega il motivo del titolo del suo nuovo album “Un passo prima“.

Il rapper scrive: “Ho deciso di fermarmi prima che sia troppo tardi, ho scelto la vita e ho deciso di respirare“. Cally vuole recuperare la sua salute mentale e non.

E’ evidente che parte del dolore dell’artista provenga dalla sua rottura con Valentina Dallari e questo giustificherebbe lo sfogo. “Questi sono stati due anni da incubo, dove tutti sapete di che razza d’inferno ho passato a livello mediatico” scrive il rapper.

Junior è stato male sia per la pandemia mondiale che ci ha costretti a rimanere in casa da soli, ma anche per la storia appena finita.

Cally prosegue scrivendo: “Pensavo di essere forte e solido a sufficienza per superarla facilmente e invece no, a distanza di quasi due anni mi ritrovo ancora qui a leccarmi le ferite. Non sono invincibile“.

In questo periodo doloroso e di domande su se stesso, Junior Cally è scappato dalla realtà abusando di alcool. “Senza girarci intorno: sono un alcolista e soffro da anni di DOC (disturbo ossessivo compulsivo)“.

Il DOC è un disturbo mentale che porta le persone a ripetere continuamente dei gesti o della azioni per auto infondersi tranquillità.

Il rapper poi continua: “Dove il DOC tornava ad essere padrone della mia vita, trovavo rifugio nel bicchiere. Mi era diventato amico, mi rendeva libero e mi disinibiva“.

L’alcool rendeva Junior invincibile e gli faceva dimenticare tutti i sui riti ripetitivi: “Da stordito non avrei mai acceso e spento la luce 4+4+2 volte“.

Oltre all’abuso di alcool, il rapper è caduto in un’altra tentazione: il sesso. Per Cally è una dipendenza da curare, perché “E’ diventato compulsivo, incontrollabile, irrefrenabile“.

La cosa buona dell’uscita del nuovo album è che ha permesso a Junior Cally di capire e ammettere i suoi problemi.

Proprio per questo ha deciso di disintossicarsi andando proprio in rehab per essere curato da dei professionisti.

A tal proposto Cally conclude il post con queste parole: “Andrò in un posto in cui vomitare ttte le me paure per liberarmene una volta per tutte. Spero di riuscire a farvi incontrare una versione di me migliore, una persona che non accarezza la morte con un bicchiere in mano“.