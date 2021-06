Matteo Branciamore, dopo anni passati nel cast de I Cesaroni, ha sofferto di una brutta malattia. Vediamo di cosa si tratta

Matteo Branciamore è un attore noto a molti per la sua partecipazione alla serie televisiva I Cesaroni.

Il suo personaggio era Marco Cesaroni figlio dell’omonima famiglia romana che viveva nella zona della Garbatella.

Marco era innamorato di Eva (interpretata da Alessandra Mastronardi), figlia della nuova moglie di suo padre Giulio, e quindi sua sorellastra.

La sitcom andò in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014 e Matteo Branciamore ha guadagnato tantissima notorietà grazie al suo personaggio.

Proprio durante il suo maggiore successo, Matteo si dedica anche alla musica pubblicando ben due album da solista: Parole nuove e Ovunque andrai.

Sempre in quegli anni ha fondato insieme all’attore Nicola Vaporidis, una casa di produzione chiamata Drive Production Company.

Qualche tempo fa, il settimanale Chi ha deciso di intervistarlo per sapere cosa è cambiato nella sua vita da i tempi di Marco Cesaroni.

Matteo è diverso e ha rivelato di aver sofferto di una brutta malattia negli ultimi anni. Scopriamo di cosa si tratta

Matteo Branciamore parla della brutta malattia che ha dovuto affrontare da solo

- Advertisement -

Matteo Branciamore ha adesso 39 anni e vive a Roma. Si sente rinato e un uomo nuovo, come raccontava in una vecchia intervista al settimanale Chi.

L’attore viene ancora fermato per strada per il suo personaggio nella serie I Cesaroni, ma sente di non essere più legato a quel personaggio. “Devo ammettere che vado ancora di moda. Ma ora sono cresciuto, non mi sento più ‘Il poster più amato dalle ragazzine‘” confessava tempo fa al magazine diretto da Alfonso Signorini.

Il ruolo di Marco Cesaroni nella serie, oltre a dargli tanta fama, l’ha aiutato anche nella conquista delle ragazze. “E’ vero, ne ho conquistate e, anche se ammetto che mi è difficile pensarmi come adulto, oggi dalla vita cerco altro” spiegava Matteo.

E’ proprio per questo motivo che nasce la sua malattia, Branciamore era malato di sesso: voleva tutte le donne in continuazione e, soprattutto, non gli bastavano mai.

Ma adesso è guarito dalla dipendenza dal sesso, ma solo dopo aver fatto un lungo percorso in terapia.

“Per fortuna ne sono uscito indenne” e scherzando aggiungeva. “Sarà che mi sono trasferito in prossimità del Vaticano. Ma non voglio essere ipocrita: mi piacciono le ragazze“.

Oggi sembra che Matteo Branciamore sia legato a Ludovica Titti Del Cimmuto con cui si è mostrato nell’ultima foto pubblicata su Instagram e che risale allo scorso dicembre come potete vedere qui in bacco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Branciamore (@branciagram)