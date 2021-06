Paola Di Benedetto, posa caldissima. E ammette: “Noi lo facciamo meglio”

Capri, anche la vincitrice del Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto non resiste al fascino dei Faraglioni. La foto su Instagram è eloquente

Paola Di Benedetto si gode qualche giorno di mare a Capri e di Positano. La vincitrice del Grande Fratello VIP 2020 è molto attiva sui social, e in particolare sul proprio profilo Instagram. L’ex di Federico Rossi, il cantante del gruppo “Benji e Fede” ha scelto l’Isola Azzurra e la Costiera Amalfitana per godersi il sole di questo inizio estate e per mettersi in posa. La modella vicentina ha postato una foto con scatto sulla bella vista di Capri e successivamente di Positano.

Evidentemente in barca, probabilmente con amici, a quanto pare nei pressi di Marina Piccola, a giudicare dallo scenario. Questo il contesto che la ex “Madre Natura” ha scelto per alcune foto postate poi sul social network. Ovviamente l’oltre un milione e 700mila follower non ha potuto che apprezzare il “panorama”. Non solo quello della natura della Costiera, ma anche della bellezza di Paola.

Paola Di Benedetto incanta a Positano: panorama mozzafiato

In realtà la sequenza di foto è stata molteplice. Mentre in una la didascalia recitava “Alexa, mostrami un buon motivo per essere felice oggi”, nella foto più recente Paola si mostra di spalle seduta sul bordo della barca. “In Italia lo facciamo sempre meglio”, si legge nella didascalia, col sorriso sornione della showgirl. In costume due pezzi azzurro con decorazioni e lo splendido panorama di Positano dinanzi a sé, con tanto di tag per certificare il luogo in cui si trovava.

L’azzurrissimo mare e il forte contrasto di colore fa pensare anche a una innocente “toccatina” alla foto, andando a giocare quantomeno sui filtri automatici. E chissà a cosa si riferiva nella didascalia. Probabilmente alle vacanze, o a qualcosa legato al turismo e alla bellezza degli scenari. Per i più maliziosi, forse, anche qualcos’altro. In ogni caso nulla che dispiaccia alle tantissime persone che hanno commentato la foto e lasciato apprezzamenti e migliaia di like per la bella Paola, che si prepara al ritorno in tv in autunno in attesa di progetti interessanti. E intanto c’è Instagram per poterla seguire e ammirare…