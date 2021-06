Scopri la tua personalità in base al tuo colore preferito

Oggi potrai scoprire qual è la tua personalità attraverso i colori. Qual è il tuo colore preferito? E cosa rivela sul tuo modo di essere?

Ognuno di noi ha un colore preferito. Lo scegliamo in base ad una serie infinita di fattori. C’è chi lo associa ai colori della propria squadra del cuore, chi lo associa ad un colore che gli ricorda l’infanzia, chi invece in base all’umore del momento. Ma non esiste una persona che non abbia un colore preferito.

Il test di oggi parla proprio dei colori. In base al proprio colore preferito, è possibile comprendere la vera personalità di una persona. In questo modo è possibile scoprire alcuni aspetti del nostro carattere che forse nemmeno conosciamo. Il test di oggi proverà a farti comprendere qual è la tua vera personalità in base al tuo colore preferito.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Non è un esperimento. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto di relax, distraendoli dalla routine di tutti i giorni. Sei pronto? Non dovrai fare altro che pensare al tuo colore preferito e leggere il profilo abbinato.

Il test dei colori

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Hai davanti i colori più diffusi. Anche tu avrai il tuo colore preferito. Ecco, non devi fare altro che pensare al tuo colore preferito e poi andare a cercare il profilo abbinato alla tua scelta. In questo modo potrai scoprire alcuni aspetti della tua personalità dei quali probabilmente non sei ancora al corrente.

Non devi pensarci troppo, fai la tua scelta e poi scorri il testo verso il basso alla ricerca della soluzione del test di oggi. Ad ogni colore è abbinato un profilo. Ogni profilo riguarda una personalità diversa. Sei pronto? Se sei arrivato fin qui vuol dire che hai già effettuato la tua scelta. Adesso puoi scoprire la tua personalità!

Hai scelto il bianco o il nero

Se uno dei tuoi colori preferiti è il bianco o il nero, vuol dire che sei una persona di larghe vedute. Sei capace di mostrare sempre il lato migliore di te. Non ami le delusioni e cerchi sempre di accontentare gli altri. Sei una persona intellettualmente onesta, le questioni etiche ti toccano nel profondo della tua anima. Troppo spesso sei una persona indecisa, forse ancora alla ricerca di una vera personalità.

Hai scelto il rosso

Hai scelto il rosso? Bene! Questo significa che sei una persona estroversa, carismatica e sincera. Sei dotato di una forte energia e questo ti rende sensuale nei confronti delle altre persone. Hai sempre tante idee, quasi sempre giuste. Sei un gran lavoratore ma devi riflettere meglio quando prendi una decisione. A volte sei troppo impulsivo!

I profili del test: hai scelto l’arancione

Se il tuo colore preferito è l’arancione, questo significa che sei una persona che prova in ogni modo a portare a termine i propri progetti nella vita. Hai una grande curiosità, sei passionale quando intraprendi una relazione amorosa. Ti piace un po’ troppo stare al centro dell’attenzione e tendi a trascurare le persone che ti circondano.

Hai scelto il giallo

Il tuo colore preferito è il giallo? Questo significa che sei una persona molto piena di gioia. Sei dinamico e ami circondarti delle persone che ti amano veramente. Hai bisogno del loro affetto. Sei un po’ troppo narcisista e questo ti porta ad essere troppo sicuro di te in alcune situazioni. Non sei una persona da partner fisso, ti piace sempre provare nuove esperienze.

Hai scelto il verde

Se il colore che hai scelto è il verde, vuol dire che sei una persona stabile ed equilibrata. Queste sono le tue principali caratteristiche nella vita. Hai dei valori molto forti e li porti avanti a qualunque costo. Raramente cambi idea, anche se resti l’unico a pensarla in quel modo. Tutto ciò ti porta ad essere un po’ pesante e a mancare di fantasia.

I profili del test: hai scelto il blu

Se il tuo colore preferito è il blu, vuol dire che sei una persona tranquilla. Sei timido e rifletti sempre molto prima di prendere una decisione. Hai una forte generosità, sei altruista e ti occupi delle persone che ti circondano. Aiutare gli altri ti piace, ti viene naturale. Sei molto introverso, questo a volte ti porta ad essere triste e malinconico.

Hai scelto il viola

Il tuo colore preferito è il viola? Bene! Questo vuol dire che sei una persona dotata di una forte creatività. Sei sensuale, ti piace l’arte e la moda. Hai pochi obiettivi, quasi sempre facilmente raggiungibili. Ogni tanto hai bisogno dei tuoi spazi e quindi hai i tuoi periodi da emarginato. Sei ansioso quando devi affrontare nuove sfide o quando non sei nel tuo contesto ideale.

Hai scelto il rosa

Se hai scelto il rosa vuol dire che sei una persona con diverse personalità. In alcuni momenti sai essere molto dolce, in altri sei aggressivo. A volte sei passionale, altre volte sei più freddo. Tutte queste caratteristiche si armonizzano tra loro e ti rendono quasi sempre molto ottimista sul futuro. Ogni tanto riesci ad andare in conflitto addirittura con te stesso.

I profili del test: hai scelto il marrone

Hai scelto il colore marrone? Se ti piace proprio questo colore, vuol dire che ami stare a contatto con la natura. Le radici sono importanti, soprattutto a livello familiare. Non riusciresti mai a vivere lontano dai tuoi affetti più importanti. Sei una persona aperta e sempre disponibile, non ami prefissarti obiettivi, vivi alla giornata. Ogni tanto sei insoddisfatto dei tuoi risultati.

Il test è terminato. Quale colore hai scelto? La tua personalità corrisponde al profilo selezionato? Se ti è piaciuto questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti e stimolanti. Bisogna solo avere un po’ di pazienza. A presto!