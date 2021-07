Sandra Milo, rivelazione sconvolgente: “Me lo chiese davanti a tutti”

Sandra Milo fa una rivelazione davvero sconvolgente affermando: “Me lo chiese davanti a tutti”. Ecco cosa è accaduto

Sandra Milo è una delle attrici più famose del cinema italiano. L’interprete ha fatto letteralmente la storia nel campo della settima arte. La sua voce inconfondibile e la sua bellezza eterea, oltre che al suo talento nella recitazione, hanno fatto sì che il pubblico non l’abbia mai dimenticata in tutti questi anni di carriera.

Una carriera che ha dunque attraversato decenni e che quest’anno è stata suggellata dal ricevimento del prestigioso premio “David di Donatello“, il riconoscimento più importante nell’ambito cinematografico italiano.

Come lei, quest’anno anche la mitica Sophia Loren ha ottenuto il medesimo premio come miglior attrice. Professioniste dello spettacolo del loro calibro, infatti, costituiscono un vero e proprio modello per le attrici di oggi.

- Advertisement -

Una drammatica recente confessione ha lasciato a bocca aperta tutti i fan di Sandra Milo. Ecco che cosa ha detto l’interprete.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Sandra Milo è rinata: nuovo amore e nuovo look. A 87 anni è ancora bellissima

Sandra Milo: la recente confessione che ha spiazzato i fan

Di recente l’attrice si è abbandonata ad una sorprendente confessione nelle pagine di “Mio”. Parlando della sua splendida carriera ha posto l’accento su un episodio in particolare che l’ha particolarmente colpita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sandra Milo (@sandramiloreal)

Riferendosi a quando lavorava per il famoso regista premio Oscar Federico Fellini (di cui è stata vera e propria musa) l’attrice ha rivelato: “Mi chiese di fare la “faccia da porca”. Erano altri tempi, non erano frequenti queste affermazioni volgari. Ero in imbarazzo, non sapevo cosa fare, me lo disse davanti a tutti, mi vergognavo“.

Un racconto davvero toccante che ha spiazzato i suoi fan che sono davvero moltissimi, anche sui social. Su Instagram il suo profilo ufficiale conta più di 43 mila follower.