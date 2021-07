Elisabetta Canalis, posa da capogiro senza niente addosso: uno spettacolo

Elisabetta Canalis ammalia tutti i suoi fan con un nuovo scatto fotografico super sensuale pubblicato su Instagram

Elisabetta Canalis è nota come la velina mora per eccellenza di “Striscia la notizia” nonostante siano passati più di vent’anni da quando ballava i suoi mitici stacchetti sul bancone del famoso programma tv.

Segno, questo, del grande affetto che il pubblico ha sempre avuto nei suoi confronti. Stima che si è riversata anche sul web. Sui social infatti Elisabetta ha ottenuto un grandissimo riscontro.

Su Instagram il suo seguito si attesta sulla cifra record di quasi 3 milioni di follower. L’ex velina aggiorna praticamente ogni giorno il suo profilo ufficiale condividendo momenti di lavoro e di vita con i suoi amati fan. Con uno dei suoi ultimi post ha definitamente catturato la loro attenzione.

Elisabetta Canalis: posa pazzesca su Instagram

Con uno dei suoi ultimi post su Instagram la showgirl sarda ha mandato letteralmente in visibilio tutti i suoi follower. Si tratta di uno scatto fotografico davvero pazzesco che la vede alle prese con una posa mozzafiato.

Elisabetta si trova sulla cima di un tetto, in topless, mentre dietro di lei giganteggia lo splendido panorama montano. Una foto da urlo!

Lo scatto ha ricevuto tantissimi likes e commenti di apprezzamento, tra cui quello dell’attrice Maria Pia Calzone. L’interprete napoletana ha infatti scritto un simpatico messaggio all’ex velina: “Domande tipo come ci sei salita, come non ti sei sbucciata da nuda, come non ti sei scottata i piedi sulle tegole come dove c**o stava il fotografo… tutte inutili. L’importante è solo che sei una 💣”.

Non c’è dubbio che il pensiero dell’attrice sia lo stesso di tantissimi altri fan rimasti letteralmente incantati dalla posa e dalla bellezza di Elisabetta.