Alessia Marcuzzi bollente solo con gli slip: ‘Mio marito mi ha detto spogliati’

Alessia Marcuzzi fa girare la testa a tutti i suoi follower con uno scatto fotografico davvero sensuale postato su Instagram

La conduttrice e attrice Alessia Marcuzzi riesce sempre a catturare l’attenzione dei suoi fan anche sui social oltre che in tv. Il suo profilo Instagram è seguito da un numero totale davvero impressionante di follower: più di 5 milioni.

La sua popolarità sui social è un chiaro segno del suo talento poliedrico che le ha permesso di rimanere sempre sulla cresta dell’onda in più di vent’anni di carriera. E’ di poco tempo fa la notizia che la presentatrice romana ha deciso di lasciare i suoi impegni a Mediaset.

I fan rimangono in attesa di conoscere i suoi nuovi progetti lavorativi per poterla supportare ancora a livello professionale con tutto il loro affetto e tutta la loro stima.

- Advertisement -

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Alessia Marcuzzi, tradimento a Mediaset dopo l’addio? Ipotesi clamorosa

Alessia Marcuzzi: una vera sirena in spiaggia su Instagram

La conduttrice si gode l’estate in spiaggia e posta uno scatto fotografico su Instagram davvero sensualissimo. Nella foto compare in topless e slip, come una vera sirena sugli scogli del mare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Nella didascalia del post Alessia spiega come è venuta fuori l’idea di questo splendido post: “Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto “spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa”. Non dirmelo due volte“.

Un’idea del consorte che si è rivelata una vera grande intuizione dal momento che lo scatto fotografico ha già collezionato tantissimi fra “mi piace” e commenti.

LEGGI ANCHE>>> Alessia Marcuzzi, clamoroso: ecco dove la vedremo dopo l’addio a Mediaset

Il fascino della presentatrice sembra aumentare infatti anno dopo anno. Questa foto conferma il fatto che la Marcuzzi rientri a pieno titolo fra le ultraquarantenni dello spettacolo più belle in assoluto.