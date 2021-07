Alessia Marcuzzi, tradimento a Mediaset dopo l’addio? Ipotesi clamorosa

Alessia Marcuzzi e l’addio sofferto a Mediaset fa ancora discutere: non è esclusa un’ipotesi a sorpresa per il futuro della nota conduttrice

Alessia Marcuzzi e il suo addio a Mediaset: una scelta improvvisa, arrivata direttamente dalla conduttrice e che ha fatto molto discutere. Anche il presidente dell’azienda, Piersilvio Berlusconi, si è detto dispiaciuto per l’addio della conduttrice dopo ben 25 anni di attività. Addio alle “Iene” e alle altre trasmissioni a cui la presentatrice si è legata.

Tutti i suoi ammiratori si chiedono cosa farà in futuro la presentatrice. Secondo DiPiù Tv la conduttrice avrebbe la possibilità di una sorprendente esperienza nel prossimo Festival di Sanremo. Solo un’ipotesi, ma si parla di una conduzione con più protagonisti: Amadeus, Fiorello, Gerry Scotti e – appunto – Alessia Marcuzzi.

La presentatrice ha salutato la sua ormai ex azienda con un messaggio commovente e pieno di emozioni. L’azienda ha provato a “riparare” riportando a casa Enrico Papi e Adriana Volpe. Il primo condurrà Scherzi a parte, mentre la showgirl prenderà il posto di Antonella Elia nella prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Anche in questo caso non c’era posto per l’apprezzata conduttrice, visto che la conduzione del reality va ancora all’inossidabile Alfonso Signorini. Da capire chi condurrà le Iene al fianco di Nicola Savino, ma in questo caso Mediaset non ha fatto ancora alcun annuncio.