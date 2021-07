Terremoto nella Famiglia Reale: le accuse di Harry nei confronti di Carlo

In occasione della sua visita in Gran Bretagna, il principe Harry avrebbe pronunciato alcune parole che avrebbero ferito suo padre Carlo

Harry, duca di Sussex, ha raggiunto la Gran Bretagna in occasione dell’inaugurazione di un monumento dedicato a sua madre. Lady Diana, infatti, il primo luglio di quest’anno avrebbe compiuto sessanta anni e i suoi due figli hanno scoperto il telo di una bellissima statua all’interno di Kensington Palace.

I due fratelli non si vedevano dal funerale del loro nonno, Filippo di Edimburgo, deceduto nel mese di aprile. È stata l’occasione per provare a riallacciare dei rapporti che pare non siano idilliaci, a tal punto da spingere Harry e Meghan ad allontanarsi dal Regno Unito per andare a vivere negli Stati Uniti d’America.

Come capita spesso, anche stavolta c’è stata l’occasione per fare polemica. Questa volta è la volta del Principe Carlo, che non avrebbe gradito alcune dichiarazioni del suo secondogenito Harry. Vediamo nel dettaglio i motivi di questa discussione e quali sono state le parole pronunciate dai due reali.

Le dichiarazioni di Harry che hanno ferito Carlo

Sono ore di tumulto a Buckingham Palace. Si sapeva che il ritorno a casa del principe Harry avrebbe fatto scattare alcune polemiche e così è stato. Alcune fonti molto vicine alla Royal Family dichiarano che non tira una bella aria tra il principe Carlo e il suo secondogenito, Harry. Alcune uscite pubbliche di quest’ultimo avrebbe deluso suo padre.

Nel dettaglio, Harry avrebbe criticato l’educazione ricevuta, affermando che suo padre si sarebbe giustificato con un lapidario: “È stato così per me, quindi sarà così anche per voi due”. Il duca di Sussex avrebbe fortemente contestato questo tipo di mentalità, andando in contrasto con suo padre, che evidentemente non ha preso bene le sue dichiarazioni.

“Non ha senso, solo perché hai sofferto non significa che i tuoi figli debbano soffrire”, ha dichiarato il marito di Meghan Markle, che ha affermato di non essere d’accordo con questo tipo di mentalità: “Se hai sofferto dovresti fare tutto il possibile per assicurarti che i tuoi figli non abbiano la stessa esperienza negativa”.

C’è chi si schiera dalla parte dell’ex marito di Diana

Secondo Harry, dunque, l’educazione imposta da suo padre non fosse esattamente l’ideale per lui e per suo fratello. Marlene Koenig, autrice ed esperta delle vicende reali, ha preso invece le difese del principe Carlo. La Koenig ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano britannico Daily Star.

Secondo lei, il principe Carlo dovrebbe elevarsi al di sopra di suo figlio, è il suo ruolo che glielo impone, anche se non ha preso bene quelle accuse. “Le accuse a Carlo sono ingiuste, il principe di Galles ha imparato ad essere più pratico di quanto lo fossero i suoi genitori”. Secondo la Koenig, Carlo e Diana sono stati genitori molto pratici e William e Kate lo sono ancora di più.

Insomma, stiamo assistendo all’ennesimo capitolo dell’immenso libro che narra delle polemiche all’interno della Famiglia Reale.