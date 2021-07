La Regina Elisabetta ha preso una decisione: ormai è fatta

La Regina Elisabetta non si lascia abbattere dagli anni che passano. Ecco la sua ultima, drastica decisione che ha fatto discutere molto

Non è un periodo semplice per la Regina Elisabetta. Lo scorso 9 aprile è morto suo marito, Filippo di Edimburgo. Pare che la più anziana componente della Famiglia Reale inglese abbia incassato il colpo. Nonostante l’età avanzata di suo marito, che lo scorso 10 giugno avrebbe festeggiato il suo centesimo compleanno, la notizia ha comunque sconvolto Queen Elizabeth.

La regina negli ultimi anni ha dovuto anche sopportare l’allontanamento di suo nipote Harry, che adesso vive negli Stati Uniti d’America e che pare aver rotto, anche a causa di sua moglie Meghan, ogni rapporto con la Royal Family britannica. Oggi Harry e sua moglie Meghan Markle vivono in California, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in una lussuosa villa nella zona di Montecito. Un fatto che sicuramente ha sconvolto Elisabetta, che lo scorso 26 aprile ha spento la bellezza di 95 candeline.

Recentemente le speranze della Regina Elisabetta erano affidate ad un evento dedicato a Diana Spencer, in occasione del suo sessantesimo compleanno. I suoi nipoti William ed Harry hanno inaugurato una statua dedicata a loro madre, tragicamente scomparsa a Parigi il 31 agosto 1997 in un incidente stradale. Le foto dell’inaugurazione della statua, avvenuta lo scorso primo luglio, hanno fatto il giro del mondo.

Poteva essere l’occasione per avvicinare Harry al resto della famiglia, in particolare al fratello William e al padre Carlo. Ma non è stato così. Pare che i rapporti siano rimasti tesi anche nel corso della breve visita di Harry in Inghilterra. Ma adesso c’è una novità che riguarda proprio la Regina Elisabetta, che avrebbe preso una curiosa decisione. Vediamo insieme di cosa si tratta.

La Regina Elisabetta vieta l’uso dell’aspirapolvere: i motivi

Le vicende della Royal Family fanno sempre discutere. Anche quelle apparentemente meno importanti, come l’utilizzo di un elettrodomestico come l’aspirapolvere. Secondo alcune indiscrezioni provenienti da Buckingham Palace, la Regina Elisabetta avrebbe vietato l’uso dell’aspirapolvere a palazzo. Una decisione stravagante, che però avrebbe delle motivazioni molto precise.

Pare che il veto sia stato posto per tutte le tenute di proprietà della Famiglia Reale britannica. L’indiscrezione è stata riportata in esclusiva dal settimanale italiano Novella 2000 e sarebbe stata svelata da Barbara Allred, che per anni è stata a capo del team di pulizie di Sadringham e delle altre dimore di proprietà della Royal Family inglese. La donna ha rilasciato anche alcune dichiarazioni su questo argomento, spiegando i motivi di questa decisione che non tutti hanno compreso fino in fondo.

“La regina detesta l’aspirapolvere, non vuole vedere questo genere di elettrodomestici all’interno di tutte le proprietà della Famiglia Reale”, ha dichiarato la Allred, che ha confermato il veto posto da Queen Elizabeth per l’utilizzo di questo apparecchio. L’anziana regina preferirebbe una spazzata, anche sui tappeti, perché non vorrebbe essere disturbata dal rumore dell’aspirapolvere, soprattutto nel corso della mattinata. Molto meglio i metodi antichi, probabilmente superati ma sicuramente molto più silenziosi di quelli moderni.

E pare che non sia l’unica richiesta strana della Regina Elisabetta. Anche la candeggina sarebbe stata vietata, perché rischierebbe di rovinare la porcellana presente nei bagni delle dimore reali. Porcellana, che ovviamente, è particolarmente pregiata ed ha un valore molto alto. Queen Elizabeth consiglia di utilizzare sale e aceto distillato, applicato con uno spazzolino o dell’ovatta. E i consigli della regina, naturalmente, diventano immediatamente ordini per i suoi dipendenti.