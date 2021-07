Non puoi mai mostrarti sciatto, neanche la mattina appena alzato? Allora sei sicuramente uno dei segni più eleganti dello zodiaco!

Il tuo armadio è ordinato non tanto per colori ma per occasione d’uso. Non sbagli mai un look od un outfit e sei sempre precisissimo e vestito al meglio.

Ehi, ma non sarai mica uno dei segni con più senso dello stile di tutto lo zodiaco?

Scopriamo subito la classifica dei primi cinque segni dello zodiaco che si vestono meglio di tutti gli altri.

Ehi, non prendertela con noi ma con le stelle ed i pianeti: sono loro che hanno stilato le posizioni!

I segni più eleganti dello zodiaco: sei anche un vero “precisino”?

Quando esci di casa tutti ti fanno i complimenti per i tuoi look innovativi, fantastici ma soprattutto sempre elegantissimi?

Essere eleganti, infatti, non vuol dire solo vestirsi bene quella volta l’anno che ci invitano ad un matrimonio (e, fatalità, sempre in pieno Luglio) ma anche sapere sempre che cosa indossare.

Poco importa che si tratti di andare a fare un aperitivo in spiaggia oppure di farsi ricevere dal Papa (no, aspetta, “poco importa” forse è esagerato).

Tu sai sempre cosa metterti per non sfigurare e non sbagli mai un colpo: il tuo armadio sembra infinito e tutti ti invidiano.

Ma come fai? Il tuo segreto, con ogni probabilità, è che sei uno dei segni più eleganti dello zodiaco. Solo che fino ad adesso non sapevi che ci fosse una classifica e neanche di farne parte!

Scopriamo subito quali sono le prime cinque posizioni e anche, soprattutto, se sei davvero in classifica: non sei curioso?

Bilancia: quinto posto

Per la Bilancia i vestiti sono importantissimi anche se, a volerla dire tutta, non lo ammetterebbero mai.

I nati sotto il segno della Bilancia, infatti, sono persone che curano moltissimo i loro look anche se cercano sempre di non far vedere quanto sforzo mettono per sembrare sempre perfetti!

Il loro armadio è perfettamente curato per non commettere mai un passo falso: a forza di studiare, quindi, i nati sotto il segno della Bilancia sono diventati veramente elegantissimi!

Cancro: quarto posto

I nati sotto il segno del Cancro adorano la moda: non possono farne a meno!

Per come sono fatti i nati sotto il segno del Cancro, infatti, qualsiasi oggetto è un passaporto verso emozioni e sentimenti spesso dimenticati.

Per questo motivo, quindi, i nati sotto il segno del Cancro sono persone che non possono fare a meno di adorare la moda. Hanno una passione per i vestiti vintage ed amano indossare pezzi iconici, che hanno una storia alle spalle e dei legami profondi con la loro vita.

Il loro stile è decisamente diverso da tutti quanti ma pieno di significati e molto interessante: date un’occhiata a come si vestono i nati sotto il segno del Cancro.

Potreste imparare qualcosa!

Pesci: terzo posto

Sul primo gradino del podio della nostra classifica dei segni più eleganti dello zodiaco, troviamo tutti i nati sotto il segno dei Pesci.

Questo segno, infatti, è uno di quelli più eleganti di tutto lo zodiaco anche se in molti, forse, non ci crederete!

I Pesci sono persone con uno stile unico e decisamente particolare: a tantissime persone, di primo impatto, le loro scelte stilistiche possono sembrare azzardate, peccato che, però, i Pesci non sbaglino mai.

Chi è nato sotto questo segno è un vero e proprio trend setter: fornito di stile e grazia naturali, il Pesci ha sempre un aspetto fantastico. Tutti vorremo vestirci come lui!

Scorpione: secondo posto

Un segno preciso e compassato come lo Scorpione non poteva che trovarsi molto in alto nella classifica dei segni più eleganti dello zodiaco.

Questo segno, infatti, è uno di quelli che non si permetterebbe mai di compiere un passo falso: figuriamoci se, quindi, sbaglierebbe mai un vestito od un outfit!

Lo Scorpione ha un armadio decisamente ragionato: anche chi, tra gli Scorpione, non ha un senso della moda sviluppato ha comunque al suo arco numerose frecce.

Qual è il motivo? Semplicemente lo Scorpione sa che per farsi rispettare deve sempre risultare al meglio delle sue possibilità.

Allo Scorpione non capita mai di “non avere niente da mettere“: questo segno ha un armadio fornitissimo ed outfit già programmati in testa!

Leone: primo posto nella classifica dei segni più eleganti dello zodiaco

Inutile cercare di combattere: è il Leone a conquistarsi la palma di segno zodiacale più elegante di tutti!

Questo segno, infatti, è uno di quelli che mette l’aspetto fisico al primo posto e, quindi, anche i vestiti giocano una parte decisamente importante!

Il Leone è uno dei segni più vanitosi ed attenti al look di tutto lo zodiaco: per questo motivo, quindi, dopo anni ed anni passati di fronte allo specchio, il Leone ha sviluppato un occhio veramente fino per i look e per i trend della moda!

Il Leone sarà sempre un passo avanti a tutti quando si tratta di fashion: non solo sa sempre qual è il capo migliore da comprare e sfoggiare ma, con ogni probabilità, già lo ha nell’armadio!

Questo è un segno che cura particolarmente il suo aspetto e quindi possiamo conferirgli il primo posto nella classifica dei segni più eleganti dello zodiaco senza remore.

Cari Leone: siete proprio voi i più fashion di tutti!