Ecco il caso di Lacey Hodder a Vite al Limite. L’incedibile trasformazione a partire dai 315 chili

Vite al Limite è il programma americano che ha l’intento di recuperare le persone obese a livello allarmante. I pazienti hanno un vera e propria dipendenza dal cibo.

Il dottore che si occupa di ciò è il dottor Nowzaradan che è specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica.

Quando la persona entra nell’ospedale di Houston, inizia una dieta ferrea per iniziare a perdere i chili necessari per ottenere l’intervento per il by-pass gastrico, operazione che diminuisce la grandezza dello stomaco.

Dopo altri mesi di dieta e calo del peso, il paziente finisce nella lista per la liposuzione.

Tra i tanti personaggi che hanno avuto bisogno di Vite al Limite, troviamo anche Lacey Hodder che entrò nella clinica pesando 315 chili. Vediamo com’è andato il suo percorso

Vite al Limite, Lacey Hodder: dai 315 chili alla grande trasformazione

Lacey Hodder aveva 29 anni quando decise di partecipare al programma di recupero di Vite al Limite.

Pesava oltre 315 chili e soffriva di bipolarismo che la portava a mangiare quantità esose di cibo.

L’ingresso in clinica è rimasto nella storia: quando Lacey scese dalla macchine per entrare all’ospedale di Houston, cadde per terra.

Le gambe non la tennero su e il dottor Nowzaradan capì subito l’entità del problema.

Dopo aver affrontato la bilancia, Lacey era pronta alla lettura della dieta. I pasti erano pochi e non invitanti, ma la giovane 29enne era determinata. La Hodder aveva bisogno di un cambiamento netto nella sua vita.

Durante tutto l’anno, Lacey ha rispettato le regole del programma e i consigli del chirurgo.

Ha ottenuto il by-pass gastrico e, uscita dal programma, ha continuato ad avere un regime alimentare equilibrato e salutare.

Adesso sta benissimo; la Hodder è in forma, ha cambiato look e colore di capelli, ma anche altro.

Ha infatti iniziato un nuovo stile di vita non mangiando più carne; è diventata vegana.

E’ riuscita a riprendersi in mano la sua vita e adesso non ha più paura di niente e di nessuno.