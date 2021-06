Vite al limite, quanto guadagna il Dottor Nowzaradan? Cifre pazzesche

“Vite al limite” Quanto guadagna il dottor Nowzaradan e i suoi pazienti? Le cifre sono davvero alte. Cosa c’è dietro il popolare programma

“Vite al limite” è un programma, ormai, molto popolare. Conosciutissimo negli Stati Uniti, dove è nato, è diventato noto anche in Italia grazie a Real Time. La vera e propria trasmissione di punta di questo canale, con il programma che ormai va in onda dal 2012. Chiaramente, il protagonista indiscusso è il dottor Nowzaradan, classe 1944. Un personaggio sicuramente molto particolare.

Con il suo modo di fare curioso ha conquistato la simpatia del pubblico, nonostante spesso appaia burbero e perfino scontroso. Spesso gli spettatori si chiedono quanti guadagni il medico protagonista dello show. Premesso che si tratta di un vero dottore, il giro di guadagni per lui all’interno della sua trasmissione è sicuramente notevole. Si parla di ben 4.5 milioni di dollari all’anno.

Vite al Limite, quanto guadagnano il dottor Now e i pazienti

Ebbene sì, una cifra davvero pazzesca. Questi introiti sono calcolati contando tutti gli aspetti del percorso medico che i pazienti seguono. Quindi operazioni, visite, apparizioni tv, esami e quant’altro porta a una cifra davvero notevole. Ma del resto parliamo pur sempre di un medico, ed è noto che questi guadagnano bene. Però, forse, non tutti sanno che a guadagnare ci sono anche i pazienti. Chi si sottopone al difficile percorso per perdere peso viene comunque ripagato economicamente.

Si parla di una cifra di 1.500 dollari per partecipare al programma, più altri 2.500 per contributo spese generiche. Ovviamente, i pazienti che partecipano alla trasmissione non pagano le costose visite e terapie alle quali si sottopongono. In America, come è noto, le spese mediche si pagano come qualsiasi altro bene di consumo. Infine, se si decide di mostrarsi anche nel “seguito”, ossia “Vite al Limite, e poi…” il compenso ammonta ad altri 1.500 dollari.