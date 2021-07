Grandi novità nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. In arrivo tre principesse alla “corte” di Alfonso Signorini. Ecco chi sono

Grandi novità nel cast dell’edizione numero 6 della versione VIP del reality show più longevo della tv italiana “Grande Fratello“. Tantissimi i grandi nomi dello spettacolo che per certo dovrebbero partecipare al programma in onda dal prossimo settembre sotto la guida di Alfonso Signorini.

Tra questi: la soprano Katia Ricciarelli, la figlia di Morgan e Asia Argento Anne Lou Castoldi e Miss Italia ’99 Manila Nazzaro.

LEGGI ANCHE>>> Grande Fratello Vip, bomba di Signorini: nel cast ci saranno proprio loro

- Advertisement -

Dopo la Contessa Patrizia De Blanck e la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, però, potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia anche altri nobili. Ecco di chi si tratta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Grande Fratello Vip, colpaccio di Signorini: arriva la star di Maria De Filippi

Grande Fratello Vip: tre principesse alla “corte” di Alfonso Signorini

A contendersi la vittoria presso la casa più spiata d’Italia, succedendo al trionfatore in carica Tommaso Zorzi, potrebbero esserci addirittura tre vere principesse.

Si tratta di tre nobili sorelle di origine etiope, discendenti dell’ultimo imperatore facente parte della dinastia degli Hailé Selassié. Le sorelle si chiamano Jessica, Lulù e Charlie.

La prima di queste è un volto noto della tv, avendo già partecipato, qualche tempo fa, alla trasmissione “Riccanza”.

Sulla bio del suo profilo Instagram la ragazza potenziale nuova concorrente del GF Vip si descrive come: “Principessa Etiope. Cresciuta tra Roma e Londra. Musa di se stessa. Capricorno“.

Una descrizione breve ed incisiva che fa già trapelare tutto il suo carisma. Potrebbe partecipare con le sue due sorelle come unico concorrente. In passato ci sono infatti già state alcune coppie in gara come uno, ad esempio, nella prima edizione, Antonella Mosetti e sua figlia Asia.