Sta per tornare in onda una nuova edizione dello show ormai cult “Ballando con le stelle”. Ecco cosa ha detto la conduttrice Milly Carlucci

Ballando con le stelle è ormai divenuto uno degli show cult di Rai 1. Dal 2005 il programma accompagna i sabato sera degli italiani intrattenendoli con classe ed eleganza anche grazie al carisma della sua padrona di casa Milly Carlucci.

Il pubblico ama particolarmente vedere i progressi nel ballo dei tanti personaggi tv che ogni anno la conduttrice arruola all’interno della trasmissione, dimostrando ogni anno di saper tirar su un cast davvero d’eccezione.

Tantissimi i nomi altisonanti dello spettacolo che sono passati per la pista di “Ballando” in questi 16 anni. Tra questi anche il famoso calciatore da qualche mese scomparso: Diego Armando Maradona.

Ora dopo tante edizioni c’è aria di cambiamento nel format? Ecco la risposta della conduttrice che non lascia alcun dubbio.

Ballando con le stelle, cambia tutto? Le parole della conduttrice Milly Carlucci

Mentre si rincorrono i rumors sui possibili nuovi aspiranti ballerini concorrenti (tra i quali dovrebbe esserci anche Morgan), Milly Carlucci dà una risposta secca con riferimento ai giurati.

La conduttrice ha affermato che “il bello del programma è proprio la giuria!“. Per questo non sarebbe prevista alcuna novità a sconvolgere il format. Ecco che cosa ha dichiarato la padrona di casa:

“Ci sono personaggi che criticano il ballo fine a se stesso, altri il comportamento, altri criticano il giudice che sta criticando. Uno spettacolo nello spettacolo. Non cambierei nulla, nemmeno Mariotto. La giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità. È l’unica giuria politicamente corretta. La bellezza è questa! Io vedo una performance che a me piace– spiega la conduttrice- alla Lucarelli no, a Zazzaroni no e a Mariotto invece sì. O vuol dire che non ho capito nulla del ballo o della vita! Non c’è una verità assoluta. Al di là del vedere le performance dei vari artisti, è bello vedere quella giuria“.