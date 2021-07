Dramma per la star di Amici: “La vita è una mer*a. Non sto bene”

La star di Amici si è lasciata andare ad uno sfogo sui social che ha fatto preoccupare non poco familiari e fan. Cosa è successo

Il successo, spesso, può dare alla testa. E’ una frase che avrete sentito molte volte e che sicuramente racchiude un fondo di verità. Ma a volte l’insoddisfazione può derivare da altri fattori che la fama e la notorietà contribuiscono solo ad amplificare.

Sicuramente ritrovarsi a fare un passo enorme come quello di passare dal quasi totale anonimato a diventare un punto di riferimento nel panorama musicale italiano è complicato. Ne sa qualcosa Tancredi, protagonista dell’ultima edizione di Amici e ora in vetta alle classifiche con la sua “Las Vegas”, con la quale si è esibito anche sul palco di Battiti Live.

Tancredi, anche nella scuola, non ha mai nascosto di avere qualche malessere e ora ha lanciato un grido d’allarme davvero preoccupante.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: AMICI 20 | ARISA, BOMBA SU TANCREDI: COSA È SUCCESSO DOPO IL TALENT

Tancredi di Amici si sfoga sui social: “La vita è una mer*a”

“Tutti i giorni cerco di capire come mai c’è una percentuale di me che non sta bene, mi sento come se mi fosse stato tolto qualcosa, ma non capisco cosa. Mi convinco di essere felice ingannandomi, cerco di aggirare il problema ma poi torno sempre lì, ed è diventato solo più grande. La verità è che la vita è una mer*a, c’è poco da fare”.

Tutti i giorni cerco di capire come mai c’è una percentuale di me che non sta bene, mi sento come se mi fosse stato tolto qualcosa, ma non capisco cosa. Mi convinco di essere felice ingannandomi, cerco di aggirare il problema ma poi torno sempre lì, ed è diventato solo più grande — Tancredi (@Tancred_i) July 21, 2021

La verità è che la vita è una merda, c’è poco da fare — Tancredi (@Tancred_i) July 21, 2021

Con questi due tweet il cantante ha fatto capire che, nonostante la sua carriera musicale sti andando a gonfie vele, il malessere e la depressione lo hanno colpito con forza. Una confessione dura e forte che stride però con quanto aveva dichiarato pochi giorni prima a Radio Deejay:

“La gente ti riconosce e ti ferma per strada, la tua musica inizia a volare, viene ascoltata da molta più gente e hai più possibilità di venire in radio e fare eventi. Per me é cambiato tutto, da zero a cento“.

LEGGI ANCHE: AMICI, CLAMOROSA DECISIONE: MARIA DE FILIPPI CAMBIA TUTTO

Chissà che non sia successo qualcosa nelle ultime ore, o semplicemente il ragazzo sta semplicemente vivendo un momento di confusione dovuto all’eccessiva esposizione mediatica.