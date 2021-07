Amici, clamorosa decisione: Maria De Filippi cambia tutto

Amici di Maria De Filippi non perde tempo e torna in televisione con delle novità clamorose. Non solo nuovi talenti, ma secondo indiscrezioni ci sono dei cambiamenti che i fan del programma non si sarebbero mai aspettati.

Amici e Maria De Filippi non lasciano senza notizie i telespettatori che aspettano news sul programma più seguito degli ultimi anni. Canto e ballo sono le discipline che accompagnano i concorrenti nel loro viaggio verso il miglioramento delle proprie capacità, ma non solo. Ai giovani talenti il pubblico si affeziona e si emoziona con loro, soprattutto dopo il recente lutto che ha colpito la stella di Amici e che ha rattristito tutti, insomma Maria regala sempre sogni.

Maria è una bravissima conduttrice e produttrice, infatti non le sfugge alcuna dinamica del programma. Sempre attenta, cerca di apportare quelle evoluzioni necessarie a far incrementare lo share e gli ascolti.

Il pubblico non è soltanto interessato allo spettacolo, ma c’è di più. Pian piano, i telespettatori finiscono per incuriosirsi delle storie di giovani ragazzi che vogliono coronare i loro sogni e diventare sempre più bravi nel canto o nel ballo. Con un cast d’eccezione, ci sono i professori che seguono i talenti fin dal primo giorno.

Amici è in arrivo a settembre, ma con delle clamorose novità.

Amici torna in tv con novità inaspettate

Maria De Filippi è la Padrona di casa a Mediaset. Conduce e produce programmi di successo, senza aver paura dei cambiamenti. Amici è il programma più seguito tra tutti, sia per i talenti che per i battibecchi scaturiti da una maestra che quest’anno ha dato il meglio di sé, ma non solo. Ci sono in corso delle trattative che prevedono dei cambiamenti che influenzeranno il modo di vedere il talent.

La prima tra tutte è che il programma torna a settembre con tre mesi di anticipo! Questa volta Amici non tarda ad arrivare, di solito il programma inizia a trasmettere le puntate a partire da novembre, ma questa volta anticipa le proprie mosse. Inoltre, c’è un’altra novità: il Daytime durerà molto di più!

Il pubblico ha amato i concorrenti anche per le loro storie, affezionandosi a loro nei Daytime, momenti nei quali i talenti: giocano, mangiano, fanno le pulizie, cioè vivono la loro vita quotidiana! Come se non bastasse nell’ultimo anno di pandemia i ragazzi hanno convissuto all’interno della casa, come se fossero in un piccolo Grande Fratello dove in più ballano e cantano.

Amori, amicizie e litigi hanno fatto irruzione nel programma, regalando forti emozioni e tanto intrattenimento per il fedele pubblico che non perde una puntata del pomeridiano e dell’atteso serale. In onda su canale 5 Amici di Maria De Filippi torna in anticipo e con puntate che durano di più, cosa ci si aspetta di più?