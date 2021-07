Flora Canto spiazza Enrico Brignano: “L’ho fatto mentre ero in tv”

Flora Canto non le manda a dire, infatti porta con sé delle novità. L’amata attrice e conduttrice televisiva torna sotto l’occhio del gossip con una rivelazione che spiazza il compagno.

Flora Canto è una delle attrici e conduttrici televisive italiane più amate e seguite. Romana e sotto il segno dell’acquario inizia la sua carriera come tronista di Uomini e Donne nel 2009, è bella, solare e talentuosa. Ha incantato il pubblico recitando anche in film al fianco di attori del calibro di Lino Banfi in Vieni avanti cretino nel 2008, o anche a teatro in diversi spettacoli, dato che la Canto è una showgirl professionale e preparata.

Flora ha studiato molto canto, ballo, dizione e recitazione, infatti la sua carriera continua anche in televisione. Partecipa ad un episodio di Don Matteo, conduce su La7 Fast and Furios, ma anche Telethon e Supercinema, partecipa come concorrente a Tale e Quale Show nel 2019, presta il proprio volto in diverse campagne pubblicitarie, e nel 2020 è un’inviata insieme ad Aurora Ramazzotti per il programma Ogni Mattina.

Flora nel 2021 torna in televisione, ma in dolce compagnia, quella del suo fidanzato. Enrico Brignano, amatissimo attore romano, ma tifoso della Lazio, presenta insieme alla compagna la trasmissione Un’ora solo vi vorrei. I due hanno passato un periodo buio pieno di complicazioni, di cui ne ha parlato in recenti interviste.

Divertenti e di talento, ultimamente però, forse per la felicità del lieto evento, Flora si è lasciata andare ad una dichiarazione particolare e intima.

Flora Canto fa un’inaspettata dichiarazione

Flora, classe 1983, è un volto noto e amato dai telespettatori. Insieme a Enrico formano una coppia che fa scoppiare dalle risate, simpatici e travolgenti hanno anche avuto la fortuna e la possibilità di collaborare insieme. L’evento che li ha toccati, li ha resi felici, infatti ci sono delle dichiarazioni inedite dei due.

La Canto è in fibrillazione, nonostante la stanchezza, per la nascita del secondo figlio della coppia, Niccolò! Oggi, 20 luglio 2021, nasce il fratellino di Martina, primogenita avuta nel 2017. Condividono la loro gioia sulla pagina Instagram di Flora, insieme alle foto dell’evento, con una frase che ha colto l’attenzione dei followers.

La frase è proprio questa: “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma, Mamma… L’Ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro.”

Ogni figlio è una benedizione, Flora ed Enrico non riescono a trattenere da gioia, tanto che proprio nel momento in cui va in onda il sopracitato programma, la Canto partorisce il suo secondo bambino! Fatto da mamma in tutti i sensi, i neo genitori bis si godono la felicità della loro famiglia.