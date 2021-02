Con un annuncio dato, come è d’uso ultimamente, tramite il loro profilo Instagram, Enrico Brignano e Flora Canto hanno svelato la novità.

Una notizia felice quella che la presentatrice romana Flora Canto ha deciso di condividere sui social, insieme al compagno Enrico Brignano.

I due, infatti, stanno per diventare nuovamente genitori; Flora ed Enrico hanno già una figlia, Martina, nata nel 2017 ma adesso aspettano un nuovo bambino.

Entrambi hanno deciso di comunicare la notizia ai loro follower tramite i rispettivi profili Instagram, condividendo la notizia con due didascalie veramente dolcissime.

Ecco quali sono.

Flora Canto ed Enrico Brignano di nuovo genitori: l’annuncio sui social

“Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia ❤️ tra poco saremo in 4 … ”

Rivolgendosi direttamente alla loro prima figlia Martina, Enrico Brignano ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram la notizia dell’arrivo di un nuovo bambino a completare la sua famiglia.

Tra poco, infatti, in casa Brignano bisognerà fare posto ad un’altra persona: sta per nascere un bambino!

I due hanno deciso di fare come Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari, tenendo segreto il sesso del nuovo arrivato ma hanno in ogni maniera deciso di condividere con i loro follower la lieta notizia.

Anche Flora Canto, infatti, ha deciso di postare una foto sui suoi social, vestita con un abito rosa (che sia un indizio?) che rivela la pancia.

Ecco cosa ha scritto nel suo post la famosa presentatrice romana:

“In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina… Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto.. Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte.. Il nostro piccolo secondo miracolo di vita.“

Flora ed Enrico, infatti, hanno già una figlia nata nel 2017 e che si chiama Martina.

I tre rappresentano una famiglia veramente unita ed amorevole ed adesso con l’arrivo del “secondo miracolo” non vedono l’ora di poter iniziare un nuovo periodo della loro vita.

Tra i tanti commenti di star e personaggi famosi che hanno augurato alla famiglia ogni bene, ci sono anche quelli di chi si spinge addirittura a fare previsioni per il futuro:

“Amoreeeee che gioia! Sono sicura che sono due gemelli! Sei felice?” è quello che ha scritto Tosca D’Aquino sotto il post di Flora Canto, ipotizzando che il bambino in arrivo sia in realtà… una coppia di gemelli!

Valeria Graci, invece, ha lasciato un messaggio ancora più carino: “E lo vedi che lo avevo sognato?“.

Le due, comunque, non sono le uniche ad aver commentato: a mettere un cuore, un like ed a mandare un messaggio pieno d’amore ci sono anche tantissimi altri nomi come Costanza Caracciolo, Alessia Ventura, Natasha Stefananko, Michela Quattrociocche e Patrizia Pellegrino.

Chi è Flora Canto, la compagna di Enrico Brignano

Classe 1983 e nata a Roma, Flora Canto è una presentatrice, un’attrice ed una conduttrice.

Nel 2006 è diventata famosa al grande pubblico come fidanzata di Filippo Bisciglia.

Bisciglia, partecipante alla sesta edizione del Grande Fratello, decise di iniziare una relazione (sotto gli occhi delle telecamere e quindi dentro la Casa più spiata d’Italia) con la compagna e concorrente Simona Salvemini.

Questo porta, naturalmente, ad una conclusione decisamente burrascosa e plateale della relazione con Flora Canto.

Lei, dopo la delusione, decide di partecipare come tronista al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, nella stagione 2006/2007.

Durante il programma, Flora sceglie Francesco Pozzessere con il quale vive una storia d’amore lunga quasi due anni e che termina, poi, nel 2009.

Solo quattro anni più tardi, però, arriva il vero amore.

Nel 2013, infatti, Flora conosce Enrico Brignano sulla spiaggia della città di Sabaudia, una località di villeggiatura ad un’ora da Roma.

I due iniziano così una storia d’amore bellissima ed intensa, che verrà suggellata nel 2017 dalla nascita della prima figlia, Martina.

Il loro connubio non è solo sentimentale!

Enrico e Flora lavorano insieme anche sul palcoscenico: lo spettacolo Un’ora sola ti vorrei, con il simpatico appuntamento Sotto le coperte, sono frutto del lavoro comune dei due.

La loro chimica, ovviamente, è alle stelle sia sul palco che nella vita!

Dopo aver partecipato come protagonista a Tale e Quale show nel 2019 ed aver passato un’estate tra flebo ed ospedali, come racconta Flora stessa dalle foto presenti sul profilo Instagram, adesso la coppia ha finalmente qualche buona notizia da condividere con i fan.