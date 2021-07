Zaniolo presto papà, la dura lettera dell’ex incinta Sara Scaperrotta

Zaniolo Nicolò è al centro di tutti i gossip a causa dell’inaspettata e sconvolgente lettera dell’ex incinta Sara Scaperrotta. Bufera sui social, ecco cosa è stato dichiarato.

Zaniolo Niccolò, classe 1999, originario di Massa, è un calciatore italiano, centrocampista della Roma e della nazionale italiana. Abile giocatore, ultimamente è sotto l’occhio del ciclone non per le sue capacità in campo, ma per altre voci che non lo elogiano. A causa delle continue chiacchiere su un suo nuovo presunto flirt, e per via delle violazioni commesse dai paparazzi che lo hanno portato a richiamare le forze dell’ordine, non ha avuto pace.

Zaniolo nato a Massa, ma cresciuto a la Spezia, è figlio dell’ex calciatore Igor Zaniolo, centroavanti di squadre di serie B, C e D. Seguendo la scia del padre, è riuscito a raggiungere traguardi importanti, dato che a soli 22 anni è un giocatore affermato in serie A. Ritenuto uno dei giocatori più promettenti del panorama calcistico europeo, continua la sua scalata per il successo, ma qualcosa non va come vorrebbe.

Zaniolo è un giovane attaccante con tanta voglia di fare, ma soprattutto di grande talento. La sua carriera però è continuamente ostacolata dal gossip. Per via di tutte queste voci di corridoio è sempre stato molto paparazzato, infatti le chiacchiere sul suo conto non lo abbandonano mai. Nonostante la sua giovane età, più volte è finito nelle riviste e online per via delle sue complicate ed intrecciate relazioni amorose.

- Advertisement -

Zaniolo è sotto tutti i riflettori a causa della sconvolgente e totalmente inaspettata lettera dell’ex fidanzata incinta Sara Scaperrotta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti una coppia che fa parlare di sé, ecco tutta la verità sul loro conto

Zaniolo attaccato di Sara Scaperrotta

Il giovane calciatore ha un grandissimo talento in campo, ma non può dirsi lo stesso in amore. Zaniolo è continuamente al centro di litigi e discussioni sui social, per via delle relazioni amorose che non gli danno pace. Da poco conclusasi la relazione con Chiara Nasti, le cui motivazioni della rottura hanno causato non poco scalpore, ritorna sotto gli obiettivi dei paparazzi a causa dell’ex Sara Scaperrotta.

La Scaperrotta è incinta di Zaniolo! Sara pubblica nelle Instagram stories del proprio profilo ufficiale una lettera con delle durissime parole che hanno sconvolto i followers e portano l’attaccante della Roma a subire delle reazioni non indifferenti. Ecco le foto:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Niccolò Zaniolo ha un nuovo flirt? Ecco tutta la verità

Non si mette bene per il calciatore sfortunato in amore. Dopo la gavetta e il successo raggiunto in campo, deve affrontare un’altra dura sfida, la gravidanza in arrivo e tutte le responsabilità a seguire.