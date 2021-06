Sophie Codegoni è uscita allo scoperto e ha commentato le voci su un suo presunto flirt con Zaniolo. Interviene anche la mamma del calciatore

Nicolò Zaniolo e Sophie Codegoni stanno insieme. Questo almeno è quanto raccontavano tutte le riviste e i siti specializzati in gossip durante le ultime settimane, facendo capire che il calciatore della Roma aveva subito rimpiazzato Chiara Nasti dopo la fine della loro breve ma intensa storia d’amore.

LEGGI ANCHE: CHIARA NASTI E NICOLÒ ZANIOLO SI SONO LASCIATI? ECCO TUTTO CIÒ CHE LO FA SUPPORRE

Il giocatore, che si sta allenando da solo per farsi trovare pronto da Mourinho per l’inizio della prossima stagione, è diventato uno dei protagonisti del mondo dei paparazzi nell’ultimo anno. Ma, a quanto pare, le ultime vicende hanno infastidito entrambi i protagonisti.

- Advertisement -

La prima a parlare della presunta nuova fiamma di Zaniolo è stata la madre del giallorosso, Francesca Costa, che sui social si è sfogata così: “Ora può andare bene per un po’…ma continuare a dire stupidaggini arrivati ad una certa si potrebbe anche smettere…le notizie quando sono false dopo un po’ puzzano di inutilità. Puntate su altro ogni tanto”.

Sophie Codegoni smentisce il flirt con Zaniolo: “Tutte ca**ate”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Poco dopo la stessa Sophie ha parlato della sua vita privata durante una sessione di domande e risposte con i suoi followers. Rispondendo alla domanda di uno dei suoi fans l’ex protagonista di Uomini e Donne ha scritto: “Nessun flirt e nessun fidanzato! Anche se leggo tante caz**te e sento parlare di avvistamenti fake! Quando ci sarà qualcosa da raccontare lo farò, per ora è solo un mortorio”.

CLICCA QUI PER VEDERE LA STORIA

La ragazza, intanto, si è rilassata negli ultimi giorni a Portofino insieme alla sua amica ed influencer Taylor Mega. Le due hanno soggiornato in un lussuosissimo hotel, mettendosi in mostra sui social e mandando in visibilio i followers con foto e video in costume.

LEGGI ANCHE: SOPHIE CODEGONI, ECCO CHI È: LA SCHEDA DELLA TRONISTA DI “UOMINI E DONNE”

I bikini delle ragazze fanno parte della nuova collezione “Mega-swim”, nuova linea di costumi lanciata da Taylor.