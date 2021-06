Stasera andrà in onda la nuova puntata di Game of games-Gioco Loco condotto da Simona Ventura. Scopriamo insieme i 6 Vip ospiti nella puntata del 1° Giugno

Riinizia oggi il programma Games of Games-Gioco Loco con la conduzione della spumeggiante Simona Ventura.

Le prime dieci puntate andarono in onda in autunno, ma non ebbero grandi grandi ascolti: a malapena arrivarono al 2% di share.

Ma adesso Simona Ventura è carica per far ripartire gli ascolti con ospiti sensazionali per tutti i generi e le età. Vediamo chi sono i Vip di stasera

Games of Games – Gioco Loco, ospiti per tutti: da Enzo Miccio a Scintilla, da Gilles Rocca a Ema Stokholma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiDue (@instarai2)

- Advertisement -

Siamo tutti pronti per la nuova puntata di Game of Games-Gioco Loco. Il gioco prevede che ci siano 6 giocatori Vip e altrettante persone non note dette Nip che lavorano insieme a coppia per raggiungere il pazzesco montepremi.

La prima sfida inizia con la Sedia Musicale e da lì parte la vera e propria gara con le eliminazioni (per sapere di più su come funziona il gioco leggi anche: Simona Ventura torna su Rai 2)

Tra gli ospiti di stasera troviamo a Gilles Rocca, attore e regista appena rientrato dall’Honduras aver partecipato all’Isola dei Famosi. Ma anche l’ex calciatore Totó Schillacci parteciperà al gioco.

Devono però avere paura tutti, perché giocherà anche Enzo Miccio, organizzatore di matrimoni che abbiamo visto nella passata edizione di Pechino Express insieme alla sua assistente Carolina in un lato tutto nuovo: agguerrito, competitivo e determinato. Sicuramente Enzo stasera non parteciperà per divertirsi, ma per vincere.

Ma ecco le due femmine in gara, Maddalena Corvaglia, conduttrice e showgirl che gareggerà contro tutti insieme a Ema Stokholma conduttrice radiofonica italiana e francese vincitrice di Pechino Express 12.

Ultimo, ma non per importanza, arriva l’ospite finale che è anche il più divertente: il comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, diventato famoso grazie a Colorado.

Stasera ne vedremo delle belle, anche perché avremo 6 Nip tutti da scoprire e si sa che quando si partecipa ad una gara siamo tutti noi stessi.

Ma attendiamo stasera su Rai 2 alle 21:15 Game of Games-Gioco Loco condotto da Simona Ventura per vedere chi sarà il primo vincitore del montepremi