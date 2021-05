Da stasera torna in onda il programma Game of Games-Gioco Loco diretto da Simona Ventura su Rai 2

Stasera 24 Maggio torna Game of Games-Gioco Loco con la conduzione della mitica Simona Ventura su Rai 2.

Il gioco era iniziato già qualche mese fa, ma venne bloccato probabilmente per gli scarsi ascolti. Mandato in diretta due volte, il programma ha ottenuto nella prima puntata il 3,7% di share e nella seguente il 3,9%.

Adesso, con la fine del ciclo Un’ora sola vi vorrei diretto da Enrico Brignano, sono pronti per ripartire con nuovi giochi e ospiti di eccezione

Come funziona Game of Games-Gioco Loco e chi saranno i Vip di stasera:

Game of Games è un format nato fuori Italia molto seguito e divertente. I partecipanti sono 6 Vip e 6 persone comuni che cambiano ogni puntata e devono raggiungere l’ambito monte premio.

I 6 Vip si sfidano tra di loro e i Nip devono scommettere ad ogni sfida su chi vincerà la challenge; un Nip per un Vip. Chi vince va alla gara successiva. Le sfide sono di intelletto e abilità, ma si basano tutte sulla concentrazione.

Inizialmente si parte da 6 concorrenti che si sfideranno alla Sedia Musicale. Il gioco si divide in due manche: la prima con i Nip che devono sedersi su una sedia quando la musica si spegne, il tutto bendati; e la seconda manche uguale ma con i personaggi famosi.

I due Vip e due Nip vincitori passano al Gioco della Botola che consiste nel mettere il personaggio non famoso su una piattaforma a 9 metri dal pavimento. Simona Ventura fa una domanda a ciascuno di loro: se sa la risposta, il concorrente può risponderne ad un’altra, se non la sa cade nella botola. Il gioco dura finché non rimane una sola persona.

Si passa così al Gioco dei Giochi, la sfida finale per vincere il monte premio di 15mila euro. Il Nip deve riconoscere le foto di un certo tema, ad esempio musica anni ’80; può passare quante volte vuole, ma deve azzeccarne un tot in 30 secondi per vincere il premio.

Questa è la dinamica del gioco ma scopriamo chi sono i Vip di stasera. Troveremo su Rai 2 Marco Carta, Jonathan Kashianian, Melita Toniolo, Dj Angelo, Fabrizio Biggio e Sofia Bruscoli.

Se ami i giochi divertenti e Simona Ventura sintonizzati stasera su Rai 2 per vedere la nuova puntata di Game of Games-Gioco Loco