Elodie ha saputo della brutta vicenda che ha riguardato Aurora Leone e ha espresso la sua rabbia per l’episodio su Instagram

Elodie su tutte le furie per il brutto episodio di sessismo che ha visto coinvolta Aurora Leone dei The Jackal. La ragazza, convocata per partecipare alla Partita del Cuore di stasera, è stata invitata ad abbandonare il tavolo durante la cena di ieri semplicemente per il fatto di essere una donna.

Il caso ha fatto il giro del web in poche ore e la situazione è andata fuori controllo: tantissimi i messaggi degli utenti ma anche dei personaggi del mondo dello spettacolo che hanno formato una catena di solidarietà alla quale si è unita anche la cantante protagonista all’ultimo Sanremo.

Elodie sul caso Partita del Cuore: “Se fossi stata lì…”

Il commento di Elodie al fattaccio è stato eloquente: “Se fossi stata presente avrei ribaltato il tavolo“, ha scritto la cantante su Instagram aggiungendo “almeno ci sarebbe stato un motivo valido (per essere cacciata, ndr).

Incredibile davvero come una manifestazione a scopo benefico possa aver dato adito a polemiche del genere. In tantissimi hanno chiesto le dimissioni del direttore generale della Nazionale Cantanti, Gianluca Pecchini, reo di aver allontanato Aurora Leone dal tavolo.

Dimissioni che sono arrivate in giornata, anche perchè lo stesso Eros Ramazzotti aveva dichiarato di non voler giocare se non fosse arrivato un segnale forte: “La nazionale cantanti nasce su altri presupposti e con l’ambizione di essere un modello positivo ma a queste condizioni, con questa dirigenza, non me la sento di scendere in campo“.

Anche Enrico Ruggeri, in diretta sul TG4, ha annunciato che la Nazionale Cantanti avrebbe preso dei provvedimenti e ha invitato pubblicamente Aurora a partecipare lo stesso al match di stasera.

La Partita del Cuore si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio è previsto per le 21 su Canale 5 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e la conduzione di Federica Panicucci.

Ironia della sorte, per arbitrare la partita era stata selezionata una terna completamente al femminile: Maria Marotta (arbitro), Francesca Di Monte (assistente arbitrale 1) e Lucia Abruzzese (assistente arbitrale 2). Non mancheranno altre polemiche dopo il fattaccio di ieri.