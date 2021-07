Carlo Conti è tra i più amati conduttori del panorama televisivo italiano. Tale e quale Show è il format di successo che conduce, e ci sono delle news clamorose.

Carlo Conti è un amatissimo conduttore televisivo italiano. Simpatico, intelligente e unico, presenta il programma di Rai 1 Tale e Quale Show. E’ un format di grande successo, perché composto da un cast di giudici d’eccezione, ma anche tra i concorrenti ci sono delle entusiasmanti novità, sembra proprio che Carlo abbia rubato un talento di Maria De Filippi.

Carlo, classe 1961, è un volto noto e familiare per il pubblico a casa. Infatti, ha condotto programmi che hanno fatto la storia e tanta compagnia ai telespettatori a casa. E’ lui il presentatore dell’Eredità dal 2006 al 2018, ma anche un abilissimo performer di simpatia e professionalità al Festival di Sanremo nelle edizioni del 2015, 2016 e 2017.

Conduce Tale e Quale Show dal 2019, ma con la sua bravura sembra che lo conduca da sempre. Quest’anno, per l’edizione del 2021 ci sono in ballo delle clamorose novità! Scopriamo quali sono

Carlo Conti rivoluziona tutto a Tale e Quale show 2021

Carlo Conti condurrà Tale e Quale show con un cast favoloso. Sempre al fianco dei giovani, ultimamente una conduttrice nota lo ha ringraziato pubblicamente per quanto le è stato accanto in ambito lavorativo, porta novità fresche al suo programma. Ci saranno: Ciro Priello, Biagio Izzo, Deborah Johnson, Alba Parietti, ma non solo.

Carlo ruba direttamente dal Grande Fratello Vip 2020 Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, il primo vincitore di Amici, quando ancora era Saranno Famosi, Dennis Fantina, e la cantante Francesca Alotta. Tra i concorrenti ci saranno anche: il trio dei Gemelli Guidonia e l’influencer Federica Nargi. Infine, non può mancare la giuria fatta di: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e probabilmente anche Cristiano Malgioglio.

Ecco il post da lui stesso pubblicato che fa incuriosire il pubblico:

Insomma, se ne vedranno delle belle a Tale e Quale Show 2021! Non resta che aspettare, nel frattempo restiamo in aggiornamento per altre novità.