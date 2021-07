Un posto al sole, cambia tutto: dramma e un clamoroso ritorno

Nelle prossime puntate di “Un posto al sole” succederà di tutto. Se Marina sembra essere pronta a partire, ci sarà un clamoroso ritorno

Un posto al sole continua a regalare colpi di scena clamorosi e tante novità per tutti i fan della sit-com ambientata a Napoli. Del resto se la fiction di Rai 3 ha battuto ogni record di longevità in Italia questo è dovuto soprattutto alla bravura degli attori ma anche alla capacità degli autori e degli sceneggiatori di saper sempre dare nuova linfa vitale alla serie tv.

Nelle puntate che andranno in onda nella settimana tra il 26 ed il 30 luglio succederà davvero di tutto. Cominciano a circolare le prime anticipazioni e già vi avevamo parlato della difficile decisione che Marina dovrà prendere: restare a Napoli oppure raggiungere a Londra suo marito Fabrizio, sempre più preoccupato a causa della crisi del suo pastificio?

Le intenzioni del personaggio interpretato da Nina Soldano sembrano chiare: la donna vuole star vicino al suo compagno in questo momento difficile e soprattutto evitare che Fabrizio faccia qualche mossa azzardata. Ma se Marina è pronta a partire nei prossimi giorni ci sarà anche un clamoroso ritorno.

Un posto al sole, il ritorno di Pietro e il dramma di Roberto e Filippo

Dopo alcune settimane, infatti, Pietro Abbate tornerà a Napoli. Le sue condizioni sono veramente pietose, ma nonostante stia male è più determinato che mai e pronto a tutto pur di vendicarsi.

Nelle prossime puntate vivremo anche il dramma di Roberto Ferri: l’uomo, già in ansia per la partenza di Marina (lui vorrebbe che la donna restasse), dovrà fare i conti con i problemi di Filippo che non è ancora sereno per l’amnesia dovuta all’intervento chirurgico cui si è sottoposto.

E’ tempo di relax, invece, per Niko e Susanna, che una volta terminata la sessione estiva di esami avranno del tempo da passare insieme. Il tutto mentre Speranza si ritrova a dover scegliere tra il romantico Samuel e il disincantato Vittorio.