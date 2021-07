Nicolò Zaniolo, giocatore della AS Roma salta l’allenamento di oggi con la squadra. Il motivo? E’ diventato papà

Nicolò Zaniolo è uno dei talenti più grandi del calcio italiano. Da qualche anno veste la maglia numero 22 della squadra AS Roma. I tifosi lo acclamano e si sono molto dispiaciuti quando, a causa di un grave infortunio, non ha potuto più giocare per qualche tempo in campo.

Nonostante la giovanissima età (classe 1999) il calciatore ha già ottenuto tante soddisfazioni in ambito professionale anche se la sua carriera è tutta in ascesa. Il più grande traguardo, però, pare averlo raggiunto quest’oggi. Ad appena 22 anni, infatti, lo sportivo è diventato papà e quindi, come annunciato dal giornalista del Corriere dello Sport Jacopo Aliprandi, ha saltato per oggi l’allenamento con la Roma a Trigoria.

🔴#Zaniolo assente all’allenamento per un permesso speciale. Il ragazzo infatti è diventato padre del piccolo Tommaso. #ASRoma — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 23, 2021

Nicolò Zaniolo diventa papà: chi è la mamma del bambino

La mamma del bambino di Nicolò Zaniolo è la sua ex compagna Sara Scaperrotta, la quale, qualche giorno fa, si è abbandonata ad uno sfogo attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram.

La neo-mamma ha affermato: “Tommaso è frutto dell’amore di due persone. È stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa. Poi qualcosa è cambiato e mi sono ritrovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura. La paura che all’inizio ho provato per via dell’assenza di una figura paterna per il bambino e di un complice con il quale intraprendere questo percorso, presto si è trasformata in un forte dispiacere”.

Zaniolo in passato ha affermato comunque di volersi prendere tutte le sue responsabilità di padre. Per questo non si può che augurare ai neo-genitori tantissimi auguri per questa nuova vita appena nata.