Meghan Markle potrebbe davvero ridurre a brandelli la Royal Family? C’è chi lo pensa davvero e rievoca similitudini col passato

Meghan Markle tiene in ansia la Royal Family. E’ così ormai da più di un anno quando la statunitense, insieme al principe Harry, ha deciso di tagliare i ponti con i reali d’Inghilterra portando con se anche il secondo figlio di Carlo e Diana.

Le preoccupazioni della principessa Anna, che secondo il tabloid “Express” aveva sconsigliato Harry di sposare l’ex attrice di Suits, si stanno dunque rivelando fondate. Almeno per quel che riguarda il punto di vista della Royal Family, che ora teme che si ripeta quanto accadde molti anni prima con Enrico VIII.

Non tutti sanno, infatti, che all’inizio del 1900 ci fu un caso molto simile che vide coinvolta un’altra donna americana, non nobile, non inglese e con un passato ingombrante alle spalle.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: TERREMOTO NELLA FAMIGLIA REALE: LE ACCUSE DI HARRY NEI CONFRONTI DI CARLO

Meghan Markle è la nuova Wallis? La Royal Family trema

La donna in questione si chiamava Wallis Simpson e sposò il primo re del Regno Unito Enrico VIII che, proprio a causa del suo amore per la donna, fu costretto ad abdicare e a lasciare la corona a suo fratello Albert, gettando il Paese nel caos più totale.

Tra Wallis e Meghan ci sono sicuramente molte similitudini, anche se il trattamento ricevuto dalla famiglia reale è stato completamente diverso: se Wallis fu osteggiata in tutti i modi, Meghan fu accompagnata all’altare dal principe Carlo. Poi la rottura dei rapporti, conditi con accuse di razzismo, hanno spinto Harry e sua moglie a staccarsi dal nido.

Ma c’è chi è convinto che dietro a questa decisione ci siano altri motivi. Lo pensa ad esempio Lavinia Orefici, esperta della famiglia reale, che a ilgiornale.it ha dichiarato:

“Sembrerebbe che la sofferenza di Meghan derivi dal fatto di far parte della coppia numero due, essendo Harry il secondogenito di Carlo, futuro re del Regno Unito. Questo per la Markle non era abbastanza. Chiariamo, lei non vorrebbe assolutamente prendere il posto di Kate, lei vorrebbe stare in primo piano come sua cognata, ma per fare quello che desidera. Non capisce che fare la star ed essere parte della famiglia reale sono due lavori diversi“.

LEGGI ANCHE: LA REGINA ELISABETTA HA PRESO UNA DECISIONE: ORMAI È FATTA

E c’è anche chi ipotizza che tra Harry e Meghan stiano arrivando già i primi segnali di cedimento: l’erede di Carlo vorrebbe fare un passo indietro e chiedere scusa alla famiglia, mentre l’ex attrice no. Molto quindi dipenderà da come procederà il loro matrimonio.