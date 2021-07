Gemma Galgani è la dama torinese che più anima il salotto di Uomini e Donne. Amore e ripensamenti fanno ritorno e breccia nel suo cuore, ecco cos’è cambiato.

Gemma Galgani è l’inguaribile romantica di cui i telespettatori più fedeli di Uomini e donne, non possono fare a meno. Dopo le ultime dichiarazioni della rottura della coppia più amata, un’altra potrebbe riformarsi!

Gemma continua a sognare l’amore, e non si arrende! Classe 1950, è stata direttrice del Teatro Alfieri di Torino, sale alla ribalta per la sua assidua partecipazione al programma e per le sue storiche litigate.

La Galgani è un volto costantemente presente del Dating show, e non sempre questo è un bene. Significa che nonostante i continui sforzi, ancora non ha trovato l’amore. Tina Cipollari è la sua nemesi, sempre pronta a litigare per l’atteggiamento di Gemma. L’opinionista non riesce a sopportare il fatto che la corteggiatrice non apra gli occhi sulla realtà, anche se quest’ultima è palese.

Trovare l’amore è impossibile per l’inguaribile dama torinese? Non è detto. La persona giusta può essere sempre trovata, o meglio, ritrovata! Un ex fiamma di Gemma ha fatto una dichiarazione sconvolgente.

Uomini e Donne: confessione scioccante per Gemma

Uomini e Donne porta il buon umore per la dama torinese! In seguito alle ultime dichiarazioni sulle gravissime condizioni di salute di un amato concorrente, ci sono delle altre novità, ma questa volta sembrano positive.

I protagonisti delle news sono: Gemma Galgani e Marco Firpo. I due sono stati molto vicini durante il programma, ma le loro strade si sono dovute separare. Nonostante la separazione, c’è però un vero e proprio ritorno di fiamma, il motivo? Entrambi hanno comunicato di provare nostalgie reciproca davanti le telecamere.

Soprattutto Marco ha insistito sulla questione. Ha affermato che il suo desiderio più grande è quello di non perdere alcuna occasione di essere felice. Ha subìto circa tre interventi a cuore aperto, ma si sta rimettendo in sesto praticando tanto sport, come il surf che lo appassiona.

L’ex cavaliere, Marco è un romanticone, infatti afferma di ricordare benissimo la sua dama, anche se non la vede in televisione, dato che non ne possiede una. Vuole ricominciare, anche perché secondo indiscrezioni lei non gli ha riconsegnato le chiavi di casa, e lui non ha cambiato serratura.

Che sia la volta buona di Gemma? Non resta che aspettare altri aggiornamenti!