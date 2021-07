Uomini e Donne continua a fare stare con il fiato sospeso i telespettatori che non si perdono una sola notizia sui beniamini di Cinecittà. Questa volta però la news in arrivo non è positiva, ecco cos’è accaduto a Luigi Mastroianni.

Uomini e Donne ha fatto conoscere al pubblico a casa Luigi Mastroianni. Dopo le ultime accese discussioni nel web in merito ad un post di una ex concorrente che ha creato non poco scompiglio, ecco che ne succede un’altra per i fan del programma.

A Uomini e Donne Luigi Mastroianni si è fatto conoscere prima partecipando come corteggiatore e poi come tronista nella stagione 2018-2019. Classe 1994, sotto il segno del Sagittario, è nato a Catania. Ha la passione per la musica, fa il Deejay, ma studia anche Giurisprudenza, infatti sta ancora studiando. Sportivo, bello e di cuore, ha intrattenuto i telespettatori con la sua dolcezza e sensibilità verso il prossimo. Durante il dating show ha mostrato sé stesso a 360°, raccontando la sua vita e di quanto sia importante per lui il proprio fratellino Salvo, affetto dalla sindrome di down.

A Uomini e Donne Luigi ha portato una tematica essenziale per la società: l’inclusione. Lotta per l’inclusione, infatti dedica molto tempo al fratello, lo si può vedere anche nei suoi post su Instagram.

Luigi è stato vittima dell’inganno inscenato da Sara Affi Fella quando era corteggiatore, infatti poi diventa tronista al fianco di Lorenzo Riccardi, scegliendo alla fine del percorso, la bella Irene Capuano. Purtroppo fuori dalla trasmissione, nella vita di tutti i giorni, la relazione non è andata a buon fine, e adesso è fidanzato da un anno con Anna Scuderi. A causa del lockdown si erano separati, ma adesso sono più uniti che mai.

Mastroianni ha anche scritto un libro dedicandolo proprio a Salvo, si intitola Mio fratello è un gigante pubblicato il 23 marzo 2021, presentandolo anche a Verissimo nel programma di Silvia Toffanin.

Luigi Mastroianni è un talentuoso ragazzo, con tanti sogni nel cassetto, ma ha fatto preoccupare i suoi fan a causa di un fatto totalmente inaspettato.

Uomini e Donne: incidente di Luigi Mastroianni

Uomini e Donne non smette di intrattenere, neanche quando i concorrenti diventano ex. Dopo le recenti rotture di amatissime coppie del programma che hanno portato non poco scompiglio, la notizia di oggi è dedicata a Luigi Mastroianni. Lo stesso tronista comunica la notizia dal suo account ufficiale di Instagram, condividendo un messaggio che ha terrorizzato i fan che lo seguono da sempre.

Luigi è un ragazzo molto buono e gentile, ha fatto simpatia al pubblico fin da subito. Quindi è normale che i telespettatori si allarmino dopo aver visto il post, ecco di che si tratta:

Nonostante le preoccupazioni, per l’incidente in palestra, Luigi Mastroianni sta bene. Ha condiviso questo particolare momento con il pubblico che tanto ama, informando tutti che adesso però sta meglio. Sperando in una pronta guarigione, si riposa per un periodo dalla palestra, per tornare più in forma che mai!