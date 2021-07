Michelle Hunziker si mette a nudo: la confessione sulla vita da pelle d’oca

Michelle Hunziker è una professionista a 360°. Talentuosa, bella e divertente come pochi, si lascia andare ad una dichiarazione molto personale.

Michelle Hunziker è una conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella svizzera con cittadinanza italiana. Solare e spumeggiante, sa con la sua simpatia ed eccentricità intrattenere il pubblico che la segue fin dai suoi inizi.

Michelle, classe 1977, viaggia tra Italia, Svizzera e Germania per diventare una professionista di successo. Nel bel Paese, dopo essere stata notata e conosciuta per il matrimonio con Eros Ramazzotti, padre della primogenita Aurora Ramazzotti, inizia con la conduzione a fianco di Paolo Bonolis con Colpo di Fulmine su Italia 1.

La Hunziker aveva già condotto in Svizzera sulla rete privata Tv3 il programma Cinderella, ma è in Italia che sboccia e matura come presentatrice di alto livello. Dalla fine dei mitici ’90, e gli inizi del duemila fino ad oggi, con la sua inconfondibile risata travolge il pubblico. Ha recitato in sitcom divertenti come Love Bugs al fianco dell’irriverente Fabio De Luigi nel 2004 in onda su Italia 1, poi ancora conduce programmi come Zelig, Festivalbar, Chi ha incastrato lo zio Gerry, fino ad diventare un volto quotidiano per il programma satirico di Striscia la notizia.

Proprio a Striscia, al fianco dell’immancabile Gerry Scotti, è stata duramente criticata per un gesto da lei commesso e considerato razzista e inaspettato. Nonostante queste critiche a cui ha poi fatto chiarezza, è una showgirl completa, preparata, carismatica e sensibile. Ama il pubblico e lo rispetta.

Michelle condivide spesso messaggi sui social, ma questa volta ne pubblica uno molto personale in cui parla di sé.

Michelle Hunziker parla a tutti gli appassionati della vita

Sincera, diretta e determinata. Queste sono le caratteristiche di Michelle, donna forte e coraggiosa che nella su vita ne ha passate di cotte e di crude. Fervida sostenitrice della lotta contro la violenza sulla donne, è stata lei stessa vittima di abusi da chi avrebbe dovuto proteggerla. Vicina a tutte le donne, continua la battaglia contro le molestie e la discriminazione di genere.

In seguito alla travagliata e passionale storia d’amore con Eros Ramazzotti, la Hunziker ha trovato l’amore con Nicola Trussardi. Imprenditore e figlio del fondatore del marchio, bello, elegante e a simpatico, un principe a tutti gli effetti! Non manca occasione però di condividere momenti teneri e divertenti insieme, infatti Michelle lo prende spesso in giro, soprattutto è diventato virale l’ultimo scherzetto.

Ridere fa senza dubbio bene all’anima, ma ci sono anche momenti di serietà. Infatti, la showgirl svizzera condivide un post molto profondo e personale sul suo account di Instagram. Ecco il post:

Nel messaggio vuole incitare a vivere al 100% essendo la migliore versione di sé stessi, anche se si è folli e particolari non importa, l’importante è vivere con la carica di chi ama follemente la vita!