Ex protagonista di Uomini e donne ritrova finalmente l’amore dopo l’addio con la famosa tronista: l’annuncio spiazza i fan

Si sa che nel dating show “Uomini e donne” è di casa l’amore. In venti anni di messa in onda sono moltissime le coppie nate all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. Alcuni si sono sposati, altri hanno anche messo su famiglia suggellando il loro sentimento.

Per alcuni, invece, la favola è finita dopo la partecipazione alla trasmissione di Canale 5. Fra questi meno fortunati c’è anche una coppia che in queste ore sta facendo ancora parlare di sé per via del nuovo fidanzamento di lui con una bellissima giovane donna.

L’ex protagonista del dating show è da poco uscito allo scoperto sui social accanto al suo nuovo amore. Ecco chi è e che cosa è successo.

Uomini e donne, l’ex protagonista accanto ad una nuova fidanzata: chi è

L’ex protagonista di Uomini e donne ritrova l’amore accanto ad una ragazza. Si tratta della scelta della tronista Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi. Il giovane romano aveva fatto sognare tutti i fan grazie alle splendide emozioni mostrate al pubblico quando era corteggiatore.

Ora esce allo scoperto sui social accanto alla bella Arianna Mora, non facente parte del mondo dello spettacolo. Su Instagram una foto in bianco e nero li mostra abbracciati e sorridenti. Lui scrive nella caption: “Sorridi sempre così“.

Tra i commenti entusiasti anche quello di Luigi Mastroianni, “collega” di Giordano nel dating show che era stato a sua volta scelta di Sara Affi Fella, il quale lascia alla nuova coppia un dolce cuoricino.